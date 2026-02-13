#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Решение ЦБ: ключевая ставка снижена на 0,5%
13 февраля
Решение ЦБ: ключевая ставка снижена на 0,5%
Банк России 13 февраля снизил ключевую ставку...
Volvo S60L
13 февраля
Двери Volvo могут открыться на ходу из-за жары
NHTSA: Volvo отзовет в США 2,7 тысячи седанов...
Экзамен на права скоро сможет принимать компьютер: подробности
13 февраля
Экзамен на права скоро сможет принимать компьютер: подробности
МВД проработает внедрение ИИ в проведение...

6×6, клиренс 400 мм: новый российский грузовик пошел в серию

Серийный выпуск грузовиков БАЗ начался на заводе «Романов» в Шушарах

На заводе «Романов» в Шушарах под Санкт-Петербургом дан старт серийному выпуску ­грузовиков БАЗ.

Рекомендуем
Теперь — адаптивный: отечественный грузовик получил важную функцию

Линейка широкая: шасси, седельные тягачи, самосвалы и бортовые платформы. Все они с колесной формулой 6×6, полностью независимой подвеской и 400‑миллиметровым клиренсом.

Несколько вездеходов ранее были переданы различным компаниям для опытно-промышленной эксплуатации и к началу массового производства поработали в тяжелых условиях месяцами.

Новый российский грузовик БАЗ с колесной формулой 6×6
Новый российский грузовик БАЗ с колесной формулой 6×6

Готовятся и новые версии грузовиков для различных заказчиков. Например, на декабрьской выставке «Российский лес» показали лесовоз с надстройкой V‑Forest. Лесному бизнесу адресован и топливозаправщик на том же шасси 6×6, который обеспечит технику топливом непосредственно на делянке.

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ LADA ISKRA Голосование в самой престижной автомобильной премии России уже началось. Заполните анкету и выиграйте автомобиль!
ГРАН-ПРИ
«ЗА РУЛЕМ»

План на текущий год – 600 машин. Даже с учетом специфичности автомобиля, это меньше потенциального спроса.

Рекомендуем
Полный привод, скромный расход, богатое оснащение — новый кроссовер скоро в РФ

Площадка позволяет выпускать до 2000 грузовиков ежегодно.

На заводе работает более 800 человек. В дилерской сети БАЗа – уже более 60 точек.

Гарантия на полноприводники – 2 года или 150 тысяч км.

  • О новой модификации КАМАЗ К5 для региональных перевозок рассказана тут.
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Милешкин Кирилл
Фото:БАЗ
Количество просмотров 101
13.02.2026 
Фото:БАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
+1