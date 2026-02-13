6×6, клиренс 400 мм: новый российский грузовик пошел в серию

Серийный выпуск грузовиков БАЗ начался на заводе «Романов» в Шушарах

На заводе «Романов» в Шушарах под Санкт-Петербургом дан старт серийному выпуску ­грузовиков БАЗ.

Линейка широкая: шасси, седельные тягачи, самосвалы и бортовые платформы. Все они с колесной формулой 6×6, полностью независимой подвеской и 400‑миллиметровым клиренсом.

Несколько вездеходов ранее были переданы различным компаниям для опытно-промышленной эксплуатации и к началу массового производства поработали в тяжелых условиях месяцами.

Новый российский грузовик БАЗ с колесной формулой 6×6

Готовятся и новые версии грузовиков для различных заказчиков. Например, на декабрьской выставке «Российский лес» показали лесовоз с надстройкой V‑Forest. Лесному бизнесу адресован и топливозаправщик на том же шасси 6×6, который обеспечит технику топливом непосредственно на делянке.

План на текущий год – 600 машин. Даже с учетом специфичности автомобиля, это меньше потенциального спроса.

Площадка позволяет выпускать до 2000 грузовиков ежегодно.

На заводе работает более 800 человек. В дилерской сети БАЗа – уже более 60 точек.

Гарантия на полноприводники – 2 года или 150 тысяч км.

