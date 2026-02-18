Найден очень полезный подарок любому водителю по доступной цене

Опубликован обзор набора автомобилиста L-4 с огнетушителем и аптечкой

Сборы в дорогу или подготовка автомобиля к сезону часто превращаются в головоломку: где купить качественный огнетушитель, не забыть про аптечку и прихватить трос на всякий случай?

Маркетплейсы давно решили эту проблему, предоставив всё необходимое в готовых комплекта. Сейчас на рынке полно таких универсальных наборов для водителей. Выделим на их фоне достойный набор по доступной цене.

В комплект входит все самое необходимое:

Огнетушитель ОП-2 – сертифицированный порошковый огнетушитель объемом 2 литра, соответствующий российским нормативам пожарной безопасности ;

Автомобильная аптечка – укомплектована согласно действующим нормативам Минздрава, содержит бинты, жгуты, лейкопластыри и маску для искусственного дыхания. При этом лекарства в ней отсутствуют;

Знак аварийной остановки – светоотражающий треугольник на устойчивой подставке для выставления на дороге при ДТП или вынужденной остановке;

Буксировочный трос – ленточный трос с металлическими карабинами, рассчитанный на нагрузку 5 тонн;

Набор для ремонта шин включает в себя шинонаполнитель ABRO аэрозоль 340гр, который автоматически балансирует колесо и накачивает шину до давления 2,4 атм .

В комплекте также представлены дополнительные аксессуары, такие как фонарик налобный, предохранители, жилет сигнальный зеленый, дождевик, зарядка 2 usb, дезодорант, коврик на панель приборов, манометр шинный и хомуты-стяжки.

Набор предлагается по вполне доступной цене – 5896 рублей.

Покупка каждого предмета по отдельности в разных магазинах почти гарантированно обойдется дороже, чем готовый набор. К тому же вы получаете все необходимое в компактной упаковке, которую удобно хранить в багажнике. Это особенно актуально для начинающих водителей или тех, кто только недавно купил машину и еще не обзавелся всеми «обязательными» вещами.

Плюсы такого приобретения

Комплексное решение. Одной покупкой закрываются основные требования безопасности и ПДД;

Экономия времени. Не нужно изучать характеристики огнетушителей и состав аптечек – всё уже подобрано;

Готовность к нештатным ситуациям. Набор позволяет оперативно среагировать на прокол колеса, необходимость буксировки или ДТП;

Удобство хранения. Все предметы собраны в одной сумке, не пылятся по отдельности в багажнике.

Покупатели высоко оценивают данный набор, отмечая, что он может стать отличным подарком автомобилисту.

