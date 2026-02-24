Как не позволить стеклам авто покрыться льдом? Есть секрет!

Читатель «За рулем» рассказал, как избежать замерзания окон автомобиля зимой

Я заметил и неоднократно проверил особенность замерзания окон в автомобиле в зависимости от того, как он припаркован.

Те окна, которые ближе к многоквартирному дому, не замерзают и не покрываются коркой льда. А противоположные замерзают – как ветровое стекло на фото. Чем ближе к дому, тем меньше степень обледенения стекол.

Также во дворах часто есть небольшие одноэтажные постройки, внутри которых идет распределение тепла отопления между многоквартирными домами. К ним также рекомендую парковать автомобиль, чтобы ветровым стеклом он был ближе к сооружению.

Хотя, конечно, играют роль и другие факторы – в частности, направление ветра и солнечного света.

И. Целых, г. Магнитогорск

