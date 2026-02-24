#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Российский авторынок
24 февраля
От 550 тыс. рублей: стартовали продажи новых дешевых машин российской сборки
Российские электромобили Eonyx начали...
Toyota Fortuner
24 февраля
Неубиваемый рамный внедорожник Toyota снова в продаже: цены
В РФ возобновили продажи внедорожников Toyota...
Один из бестселлеров популярного бренда покинул РФ — почему?
24 февраля
Один из бестселлеров популярного бренда покинул РФ — почему?
В представительстве GAC разъяснили, почему GS3...

Как не позволить стеклам авто покрыться льдом? Есть секрет!

Читатель «За рулем» рассказал, как избежать замерзания окон автомобиля зимой

Я заметил и неоднократно проверил особенность замерзания окон в автомобиле в зависимости от того, как он припаркован.

Рекомендуем
Это нужно сделать, чтобы зеркала заднего вида всегда были кристально чистыми

Те окна, которые ближе к многоквартирному дому, не замерзают и не покрываются коркой льда. А противоположные замерзают – как ветровое стекло на фото. Чем ближе к дому, тем меньше степень обледенения стекол.

Также во дворах часто есть небольшие одноэтажные постройки, внутри которых идет распределение тепла отопления между многоквартирными домами. К ним также рекомендую парковать автомобиль, чтобы ветровым стеклом он был ближе к сооружению.

Хотя, конечно, играют роль и другие факторы – в частности, направление ветра и солнечного света.

Ближайшие к дому окна автомобилей не замерзли
Ближайшие к дому окна автомобилей не замерзли
Чего не скажешь о противоположных
Чего не скажешь о противоположных

И. Целых, г. Магнитогорск

Приз автору совета –набор автокосметики SYNTHETIUM

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ LADA ISKRA Голосование в самой престижной автомобильной премии России уже началось. Заполните анкету и выиграйте автомобиль!
ГРАН-ПРИ
«ЗА РУЛЕМ»

Рекомендуем
Изящный способ сэкономить на щетках стеклоочистителей

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • С подробной инструкцией по подбору стеклоочистителей можете ознакомиться тут.

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Ревин Алексей
Фото:И. Целых
Количество просмотров 64
24.02.2026 
Фото:И. Целых
Поделиться:
Оцените материал:
0