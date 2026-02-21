#
Эксперт Абрамов указал, на что обратить внимание при покупке автомобиля
BMW M готовит 30 новых моделей, но с механической коробкой придется попрощаться
Глава BMW M Франк ван Меел анонсировал 30 новых моделей
Skoda готовит новый Peaq, который бросит вызов Hyundai Ioniq 9
Фотошпионам удалось заснять электромобиль Skoda Peaq
На известном сайте отдают мощный автогаджет 4 в 1 за копейки: что он может?

Опубликован обзор на автомобильное устройство 4 в 1 Baseus VJ1 3000A

Как выбрать безопасное зарядное устройство для АКБ машины

В продаже появилось универсальное устройство Baseus VJ1 3000A – компактный помощник автомобилиста, который объединяет четыре функции в одном корпусе: стартер для запуска двигателя, воздушный компрессор, внешний аккумулятор на 21 600 мАч и аварийный фонарь с SOS-режимом.

Сейчас устройство доступно со скидкой 43% – 7 097 рублей вместо 12 441.

Baseus VJ1 3000A
Baseus VJ1 3000A
Baseus VJ1 3000A
Baseus VJ1 3000A
Baseus VJ1 3000A

Купить универсальное устройство 4 в 1 Baseus VJ1 3000A

Характеристики товара:

  • Пиковый ток запуска: до 3000 А (рабочий >1200 А)
  • Ёмкость аккумулятора: 21 600 мАч (4 встроенные батареи)
  • Напряжение: 12 В, подходит для бензиновых двигателей до 9 л и дизельных до 7 л
  • Встроенный компрессор с 24-дюймовым шлангом и тремя насадками
  • Поддержка USB-зарядки гаджетов, КПД преобразования 85–90%
  • Запатентованная система PTC-нагрева для запуска при отрицательных температурах
  • Трёхрежимный светодиодный фонарь (обычный / SOS / стробоскоп)
  • Европейский сертификат соответствия, защита от переполюсовки и КЗ

Комплектация: стартер, умные зажимы, кабель Type-C, насадки, сумка, инструкция

Что говорят покупатели

«Пришёл очень быстро. По графику 4 марта, а доставлен 8 января. Скорость доставки впечатляет. Качество высокое. Насос работает. Зарядку не проверял, но знаю, что будет работать великолепно. Из недостатков - отсутствие сумочки или чехла для всего прибора, а не только для проводов.», – Oleg B.

«Я заказал товар 11 ноября и получил его 28 ноября. Я покупал продукцию BASEUS несколько раз раньше, но это первый раз, когда я получил ее так поздно. Когда я впервые увидел коробку, я был удивлен ее размером, но продукт оказался подходящим. Рад, что он прибыл без повреждений. Теперь нужно проверить давление в шинах.», – Анонимный пользователь.

«Работает идеально. Удивительная маленькая штучка. Очень полезная. Рекомендую на все 100%.», – The.Willing M.

«Отличный продукт от известной компании Bissus. Я надеялся на сумку для продукта, чтобы его было легче переносить и хранить. В комплекте есть небольшая сумка для мелких инструментов (автомобильная подписка, зарядные кабели и воздушная игла).» – SULAIMAN A.

Плюсы товара

Как выбрать компрессор для автомобиля — удобный и надежный
  • 4 функции в одном устройстве: запуск двигателя, компрессор, пауэрбанк, фонарь;
  • Мощный пусковой ток 3000 А заведёт даже в мороз;
  • Ёмкий АКБ 21 600 мАч для подзарядки смартфонов и гаджетов;
  • Компактный и лёгкий, удобно хранить в бардачке;
  • Защита от короткого замыкания, обратной полярности, перегрева;
  • До 5 лет в режиме ожидания без подзарядки;
  • Выгодная цена со скидкой и бесплатная доставка.

Купить универсальное устройство 4 в 1 Baseus VJ1 3000A

Устройство уже приобрели более 660 покупателей, средний рейтинг — 4,3 из 5 на основе 68 отзывов. Идеальный выбор для тех, кто ценит надёжность и многофункциональность в дороге.

Реклама. "ООО "Алибаба.Ком (Ру)"" ИНН 7703380158 erid Y1jgkD6uB6jK1phqkTLTbNJHV4Mo

