Этот регистратор избавит от самой главной проблемы, да еще и снимает прекрасно
На популярном маркетплейсе появился гаджет, который определенно заслуживает внимания каждого владельца машины.
Речь идет о компактном и функциональном видеорегистраторе для автомобиля. Это устройство сочетает в себе современные технологии и доступную цену, становясь незаменимым помощником на дороге. Основным преимуществом является его крепление на панели автомобиля – устройство лишено риска упасть, в отличие от других моделей.
Этот видеорегистратор – настоящий «комбайн» в мире автоэлектроники. Главная его особенность – широкоугольный объектив с углом обзора в 170 градусов. Это позволяет фиксировать не только попутную полосу, но и обочины, а также многополосные перекрестки, что критически важно при разборе спорных ситуаций.
За качество картинки отвечает матрица, поддерживающая разрешение Full HD (1920x1080) при частоте 30 кадров в секунду. Стеклянные линзы объектива обеспечивают высокую четкость, а встроенный ночной режим позволяет сохранять детализацию даже в условиях плохого освещения.
Купить видеорегистратор с креплением на панель
Основные параметры
- Экран: 2 дюйма, разрешение 1920x1080;
- Угол обзора: 170 градусов;
- Конструкция: крепление на панели исключит падение устройства;
- Режимы записи: Циклическая (без пауз между роликами);
- Функции безопасности: Датчик удара (G-сенсор) и детектор движения в кадре;
- Питание: От бортовой сети автомобиля + встроенный аккумулятор на 200 мА·ч.
- Поддержка карт памяти: До 128 ГБ;
- Рабочая температура : -20 …+ 50 градусов;
- В ремя хранения записи : 16 часов ;
- Дополнительно: Запись даты и времени, встроенный микрофон, стабилизатор изображения.
На текущий момент цена данного видеорегистратора на Яндекс Маркете составляет6811 рублей. За эти деньги пользователь получает устройство с характеристиками, которые часто встречаются в более дорогих сегментах.
Плюсы товара
- Сверхширокий угол обзора: 170° – это максимум для потребительских регистраторов.
- Качество сборки: Компактный корпус отлично вписывается в интерьер любого авто.
- Стеклянная оптика: В отличие от пластика, линзы из стекла не мутнеют со временем.
- Простота эксплуатации: Интуитивное меню и автоматический старт записи при запуске двигателя.
Что говорят покупатели
Отзывы пользователей подтверждают надежность гаджета. Вот несколько цитат из самых популярных отзывов:
« Покупал себе, через неделю купил жене в машину. Снимает нормально для своей цены. Если кому нужно номер считывать за 100 метров, так это совсем в другую ценовую категорию. Удобно, что ставится на торпеду, а не крепится к стеклу, а потом падает от жары или холода. Коврик держит хорошо, интерфейс понятный. Все пришло, упаковка солидная. В общем все понравилось », – Евгений.
« П окупала в подарок. Очень нравится. даже в солнечную погоду хорошо видна запись на экране », – Елена Чуряева.
« Отличный регистратор, компактный, удобный. Устанавливается на панель, хорошее качество съёмки. Устанавливается и подключается просто », – Сергей Рябов .
« Работает стабильно, автоматически включается/выключается, проблем нет – поставил и забыл », – Евгений Б.
Этот видеорегистратор – тот случай, когда не нужно переплачивать за бренд, чтобы получить качественную запись и полный набор защитных функций.
