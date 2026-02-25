#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Этот регистратор избавит от самой главной проблемы, да еще и снимает прекрасно
25 февраля
Этот регистратор избавит от самой главной проблемы, да еще и снимает прекрасно
Опубликован обзор видеорегистратора с двумя...
Интерьер Volvo EX30
25 февраля
Могут загореться: легендарный шведский бренд отзывает тысячи авто
Компания Volvo отзовет более 40 тыс....
Чем грозит снег на номере автомобиля: ответ эксперта
25 февраля
Чем грозит снег на номере автомобиля: ответ эксперта
Юрист Сергей Радько: умышленное загрязнение...

Этот регистратор избавит от самой главной проблемы, да еще и снимает прекрасно

Опубликован обзор видеорегистратора с двумя камерами и креплением на панель

На популярном маркетплейсе появился гаджет, который определенно заслуживает внимания каждого владельца машины.

Рекомендуем
Онлайн-навигаторы 2026 — у них есть функции, о которых мало кто знает!

Речь идет о компактном и функциональном видеорегистраторе для автомобиля. Это устройство сочетает в себе современные технологии и доступную цену, становясь незаменимым помощником на дороге. Основным преимуществом является его крепление на панели автомобиля – устройство лишено риска упасть, в отличие от других моделей.

Этот видеорегистратор – настоящий «комбайн» в мире автоэлектроники. Главная его особенность – широкоугольный объектив с углом обзора в 170 градусов. Это позволяет фиксировать не только попутную полосу, но и обочины, а также многополосные перекрестки, что критически важно при разборе спорных ситуаций.

За качество картинки отвечает матрица, поддерживающая разрешение Full HD (1920x1080) при частоте 30 кадров в секунду. Стеклянные линзы объектива обеспечивают высокую четкость, а встроенный ночной режим позволяет сохранять детализацию даже в условиях плохого освещения.

Видеорегистратор с креплением на панель
Видеорегистратор с креплением на панель
Видеорегистратор с креплением на панель

Купить видеорегистратор с креплением на панель

Основные параметры

  • Экран: 2 дюйма, разрешение 1920x1080;
  • Угол обзора: 170 градусов;
  • Конструкция: крепление на панели исключит падение устройства;
  • Режимы записи: Циклическая (без пауз между роликами);
  • Функции безопасности: Датчик удара (G-сенсор) и детектор движения в кадре;
  • Питание: От бортовой сети автомобиля + встроенный аккумулятор на 200 мА·ч.
  • Поддержка карт памяти: До 128 ГБ;
  • Рабочая температура : -20 …+ 50 градусов;
  • В ремя хранения записи : 16 часов ;
  • Дополнительно: Запись даты и времени, встроенный микрофон, стабилизатор изображения.

На текущий момент цена данного видеорегистратора на Яндекс Маркете составляет6811 рублей. За эти деньги пользователь получает устройство с характеристиками, которые часто встречаются в более дорогих сегментах.

Плюсы товара

  • Сверхширокий угол обзора: 170° – это максимум для потребительских регистраторов.
  • Качество сборки: Компактный корпус отлично вписывается в интерьер любого авто.
  • Стеклянная оптика: В отличие от пластика, линзы из стекла не мутнеют со временем.
  • Простота эксплуатации: Интуитивное меню и автоматический старт записи при запуске двигателя.

Что говорят покупатели

Отзывы пользователей подтверждают надежность гаджета. Вот несколько цитат из самых популярных отзывов:

« Покупал себе, через неделю купил жене в машину. Снимает нормально для своей цены. Если кому нужно номер считывать за 100 метров, так это совсем в другую ценовую категорию. Удобно, что ставится на торпеду, а не крепится к стеклу, а потом падает от жары или холода. Коврик держит хорошо, интерфейс понятный. Все пришло, упаковка солидная. В общем все понравилось », – Евгений.

« П окупала в подарок. Очень нравится. даже в солнечную погоду хорошо видна запись на экране », – Елена Чуряева.

« Отличный регистратор, компактный, удобный. Устанавливается на панель, хорошее качество съёмки. Устанавливается и подключается просто », – Сергей Рябов .

« Работает стабильно, автоматически включается/выключается, проблем нет – поставил и забыл », – Евгений Б.

Этот видеорегистратор – тот случай, когда не нужно переплачивать за бренд, чтобы получить качественную запись и полный набор защитных функций.

Купить видеорегистратор с креплением на панель

Реклама. ООО «Яндекс Маркет» ИНН: 9704254424 erid: 25H8d7vbP8SRTvJ4Q27doN

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Лежнин Роман
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 7
25.02.2026 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0