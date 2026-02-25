Этот регистратор избавит от самой главной проблемы, да еще и снимает прекрасно

Опубликован обзор видеорегистратора с двумя камерами и креплением на панель

На популярном маркетплейсе появился гаджет, который определенно заслуживает внимания каждого владельца машины.

Речь идет о компактном и функциональном видеорегистраторе для автомобиля. Это устройство сочетает в себе современные технологии и доступную цену, становясь незаменимым помощником на дороге. Основным преимуществом является его крепление на панели автомобиля – устройство лишено риска упасть, в отличие от других моделей.

Этот видеорегистратор – настоящий «комбайн» в мире автоэлектроники. Главная его особенность – широкоугольный объектив с углом обзора в 170 градусов. Это позволяет фиксировать не только попутную полосу, но и обочины, а также многополосные перекрестки, что критически важно при разборе спорных ситуаций.

За качество картинки отвечает матрица, поддерживающая разрешение Full HD (1920x1080) при частоте 30 кадров в секунду. Стеклянные линзы объектива обеспечивают высокую четкость, а встроенный ночной режим позволяет сохранять детализацию даже в условиях плохого освещения.

Основные параметры

Экран: 2 дюйма, разрешение 1920x1080;

Угол обзора: 170 градусов;

Конструкция: крепление на панели исключит падение устройства;

Режимы записи: Циклическая (без пауз между роликами);

Функции безопасности: Датчик удара (G-сенсор) и детектор движения в кадре;

Питание: От бортовой сети автомобиля + встроенный аккумулятор на 200 мА·ч.

Поддержка карт памяти: До 128 ГБ;

Рабочая температура : -20 …+ 50 градусов;

В ремя хранения записи : 16 часов ;

Дополнительно: Запись даты и времени, встроенный микрофон, стабилизатор изображения.

На текущий момент цена данного видеорегистратора на Яндекс Маркете составляет6811 рублей. За эти деньги пользователь получает устройство с характеристиками, которые часто встречаются в более дорогих сегментах.

Плюсы товара

Сверхширокий угол обзора: 170° – это максимум для потребительских регистраторов.

Качество сборки: Компактный корпус отлично вписывается в интерьер любого авто.

Стеклянная оптика: В отличие от пластика, линзы из стекла не мутнеют со временем.

Простота эксплуатации: Интуитивное меню и автоматический старт записи при запуске двигателя.

Что говорят покупатели

Отзывы пользователей подтверждают надежность гаджета. Вот несколько цитат из самых популярных отзывов:

« Покупал себе, через неделю купил жене в машину. Снимает нормально для своей цены. Если кому нужно номер считывать за 100 метров, так это совсем в другую ценовую категорию. Удобно, что ставится на торпеду, а не крепится к стеклу, а потом падает от жары или холода. Коврик держит хорошо, интерфейс понятный. Все пришло, упаковка солидная. В общем все понравилось », – Евгений.

« П окупала в подарок. Очень нравится. даже в солнечную погоду хорошо видна запись на экране », – Елена Чуряева.

« Отличный регистратор, компактный, удобный. Устанавливается на панель, хорошее качество съёмки. Устанавливается и подключается просто », – Сергей Рябов .

« Работает стабильно, автоматически включается/выключается, проблем нет – поставил и забыл », – Евгений Б.

Этот видеорегистратор – тот случай, когда не нужно переплачивать за бренд, чтобы получить качественную запись и полный набор защитных функций.

