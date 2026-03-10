Что делать (и что НЕ делать), если примерзли двери?

Эксперт дал простые советы, как попасть в автомобиль после ночных заморозков

Весной ночные заморозки – частое явление. Поэтому неприятность, знакомая с момента появления у автомобилей дверей, обязательно повторится: двери примерзнут, и в салон будет не попасть.

В прошлом веке советовали первым делом поколдовать над замочной скважиной, разогреть дверной ключ и так далее, чтобы отпереть автомобиль. Сегодня замки отпирают дистанционно, но при этом все еще сталкиваются с примерзшими по всему контуру уплотнителями.

Профилактика этой проблемы хорошо известна: надо заблаговременно смазывать все уплотнители силиконосодержащей смазкой. Но что делать, если двери уже примерзли?

Первый шаг очевиден: надо попытаться открыть любую из дверей. Если повезет, то хоть одна откроется: проникнем в салон, доберемся до руля, пустим мотор – и, подождав, пока салон прогреется, попытаемся открыть водительскую дверь изнутри. В универсалах и хэтчбеках можно попытаться забраться внутрь через багажное отделение.

Самый универсальный прием для любых автомобилей – попробовать не дергать за ручку, а навалиться на дверь всей своей тяжестью, вжимая ее в проем. Так ломают лед, сковавший уплотнители. Особенно важно постараться аккуратно проделать это с рамкой стекла, которая чаще всего и примерзает.

Если под рукой вдруг окажется фен (лучше – аккумуляторный), то стоит попробовать разморозить с его помощью уплотнители. Только будьте аккуратны: к примеру, мощным строительным феном можно повредить пластик.

А вот поливать периметр двери кипятком из чайника решительно не советуют все эксперты: лакокрасочное покрытие может испортиться. Можно попытаться применить вместо воды незамерзайку, но только теплую.

Кстати, во многих регионах предлагается выездная услуга отогрева замков и дверей. У мастеров есть и фены, и даже тепловые пушки.

Как не остаться без машины из-за ледяного дождя: эксперт рассказал, чем опасен ледяной дождь и как преодолеть его последствия.