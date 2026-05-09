Что может спасти от штрафа ГИБДД: простые приемы, о которых мало кто знает

Инспектор ГИБДД может вынести предупреждение за 5 нарушений ПДД вместо штрафа

Инспектор ГИБДД не всегда обязан выписывать штраф – за целый ряд проступков закон позволяет ему ограничиться устным предупреждением. Финальное решение в таких ситуациях остаётся за сотрудником на дороге, и на него влияет множество обстоятельств.

Грязные номера

Если регистрационные знаки просто запачкались в пути, полицейский может лишь пожурить водителя. Но когда грязь на номерах выглядит как намеренная попытка скрыть данные, последствия серьёзнее: штраф 5000 рублей или лишение прав на срок от одного до трёх месяцев. Так что разница между неаккуратностью и умыслом в глазах закона огромна.

Водительское удостоверение забыто дома

Оставив права дома, можно отделаться предупреждением, хотя инспектор вправе оштрафовать на 500 рублей. Важный момент: иметь при себе нужно именно бумажный оригинал. Даже электронная версия с портала « Госуслуги» пока не считается полноценной заменой, так что рассчитывать на неё не стоит.

На милость полицейского могут повлиять несколько факторов. Например, чистая история без штрафов за последний год. Помогает и искреннее раскаяние, а также готовность сотрудничать – вежливое общение порой работает лучше любых отговорок.

Неподача сигнала поворотником

Перед любым манёвром – будь то начало движения, перестроение или поворот – водитель обязан включать поворотник. Забывчивость грозит штрафом в 500 рублей, но часто инспекторы ограничиваются предупреждением. Если же указатели поворота не работают, сигнал нужно подавать рукой, и это правило никто не отменял.

Неиспользование аварийной сигнализации

«Аварийку» обязательно включать при ДТП, вынужденной остановке в неположенном месте, ослеплении фарами, на буксире или когда машина создаёт опасность. Игнорирование этого правила – ещё один случай, где можно получить либо предупреждение, либо тот же штраф в 500 рублей. Кстати, неработающая аварийка не освобождает от ответственности: например, при буксировке знак аварийной остановки нужно закрепить на задней части автомобиля.

Мелкие неисправности

При езде на автомобиле с мелкими неисправностями водитель также может рассчитывать на снисхождение инспектора ГАИ. Речь идет, например, о неработающем стеклоомывателе или отсутствии брызговиков. Однако полицейский имеет право и запретить дальнейшее движение автомобиля до устранения недостатка, а также выписать штраф в размере 500 руб.

Источник:  Autonews.ru
Ушакова Ирина
Количество просмотров 212
09.05.2026 
