«Простите, это не наш Range Rover?» Глава Great Wall извинился за вопиющий плагиат
Тот случай, когда применение автохимии не по назначению пошло на пользу

Читатель «За рулем» применил размораживатель замков для очистки колес от снега

После проезда по глубокому снегу изнутри колес налипает снег. Счистить его сквозь прорези колеса затруднительно.

Снимать каждое и чистить вручную – неприятно и долго. Заезжать на мойку – неудобно и дороговато. Простой способ – купить примерно за 300 рублей флакон зимнего размораживателя стекол. Брызгаем им сквозь прорези. Через две-три минуты можно ехать.

Нетолстый слой снега, подтаяв, отвалится в движении сам. Можно помочь ему перед началом поездки тонкой палочкой. Всё будет отваливаться пластами. Одного флакона хватит на десяток обработок.

К. Милешкин, г. Москва

Приз автору совета – алкотестер полупроводниковый AIRLINE.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Ревин Алексей
Фото:freepik / freepik
