Тот случай, когда применение автохимии не по назначению пошло на пользу

Читатель «За рулем» применил размораживатель замков для очистки колес от снега

После проезда по глубокому снегу изнутри колес налипает снег. Счистить его сквозь прорези колеса затруднительно.

Снимать каждое и чистить вручную – неприятно и долго. Заезжать на мойку – неудобно и дороговато. Простой способ – купить примерно за 300 рублей флакон зимнего размораживателя стекол. Брызгаем им сквозь прорези. Через две-три минуты можно ехать.

Нетолстый слой снега, подтаяв, отвалится в движении сам. Можно помочь ему перед началом поездки тонкой палочкой. Всё будет отваливаться пластами. Одного флакона хватит на десяток обработок.

К. Милешкин, г. Москва

Приз автору совета – алкотестер полупроводниковый AIRLINE.

