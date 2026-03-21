На дороге слякоть, а инспектор заставил очищать номер — это законно?

Глава ГАИ разъяснил нюансы ответственности за езду с нечитаемыми номерами

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Остановил инспектор ДПС и заставил оттирать грязный номер, хотя на дороге была слякоть.

Насколько законно такое требование сотрудника? Приведите прямую норму закона, которая разрешает это.

И где прописана моя обязанность возить с собой тряпки?

Рафаил С., г. Казань

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Частью 1 статьи 12.2 КоАП РФ установлена ответственность за управление ТС с нечитаемыми государственными регистрационными знаками. Нечитаемым признается знак, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака.

Если в ваших действиях содержались признаки состава указанного правонарушения, сотрудник Госавтоинспекции вправе возбудить производство по делу об административном правонарушении в порядке, предусмотренном главой 28 КоАП РФ. Кроме того, статья 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3‑ФЗ «О полиции» накладывает на сотрудников обязанность по пресечению административных правонарушений. Применительно к вашей ситуации для того, чтобы разрешить вам продолжить движение далее, такое пресечение может быть осуществлено посредством очистки от грязи государственного регистрационного знака для обеспечения его читаемости. Разумеется, обязанность водителя транспортного средства возить с собой тряпки законодательно не закреплена, в то же время способ устранения признаков правонарушения остается на усмотрение самого водителя.

С учетом изложенного полагаю, что при наличии в ваших действиях, связанных с управлением транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками, признаков соответствующего административного правонарушения, действия инспектора закону не противоречили.

