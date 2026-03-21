МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиУтильсборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
На дороге слякоть, а инспектор заставил очищать номер — это законно?

Глава ГАИ разъяснил нюансы ответственности за езду с нечитаемыми номерами

Вопрос от читателя «За рулем»:

Рекомендуем
Машина чистая, а номера не прочитать из-за грязи — почему водителя не наказывают?

Остановил инспектор ДПС и заставил оттирать грязный номер, хотя на дороге была слякоть.

Насколько законно такое требование сотрудника? Приведите прямую норму закона, которая разрешает это.

И где прописана моя обязанность возить с собой тряпки?

Рафаил С., г. Казань

Новые ответы ГИБДД -

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Частью 1 статьи 12.2 КоАП РФ установлена ответственность за управление ТС с нечитаемыми государственными регистрационными знаками. Нечитаемым признается знак, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака.

Если в ваших действиях содержались признаки состава указанного правонарушения, сотрудник Госавтоинспекции вправе возбудить производство по делу об административном правонарушении в порядке, предусмотренном главой 28 КоАП РФ. Кроме того, статья 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г.  3‑ФЗ «О полиции» накладывает на сотрудников обязанность по пресечению административных правонарушений. Применительно к вашей ситуации для того, чтобы разрешить вам продолжить движение далее, такое пресечение может быть осуществлено посредством очистки от грязи государственного регистрационного знака для обеспечения его читаемости. Разумеется, обязанность водителя транспортного средства возить с собой тряпки законодательно не закреплена, в то же время способ устранения признаков правонарушения остается на усмотрение самого водителя.

С учетом изложенного полагаю, что при наличии в ваших действиях, связанных с управлением транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками, признаков соответствующего административного правонарушения, действия инспектора закону не противоречили.

  • О том, штрафуют ли инспекторы ДПС за нечитаемые номера в межсезонье при грязной погоде, рассказано здесь.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
«За рулем»
Фото:Unsplash и «За рулем»
Количество просмотров 1
21.03.2026 
Фото:Unsplash и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0