Незаменимый гаджет для любого мотоциклиста отдают за копейки на маркетплейсе

Опубликован обзор гарнитуры Fodsports FX30C PRO с встроенным видеорегистратором

На популярной онлайн площадке появилось интересное предложение для мотолюбителей – гарнитура Fodsports FX30C PRO с встроенным видеорегистратором. Сейчас устройство доступно со скидкой 62%: цена составляет 5 750 рублей вместо 15 192.

Купить гарнитуру Fodsports FX30C PRO

Основные характеристики

Модель: Fodsports FX30C Pro;

Камера: встроенный видеорегистратор Full HD 1080P, фото 10 МП;

Угол обзора: 120°, поворот на 360°;

Bluetooth: версия 5.0, стабильное соединение;

Дальность связи: до 1000 м для двух райдеров;

Аудио: три режима звука (бас HiFi, поп-классика, чистый голос);

Дополнительно: FM-радио, поддержка голосовых команд, передача данных по Wi-Fi;

Батарея: полимерно-литиевая, 2000 мАч;

Микрофоны: в комплекте мягкий и жёсткий варианты для любых шлемов;

Управление: крупная поворотная кнопка для удобного использования в перчатках;

Приложение: просмотр записей через мобильное приложение;

Сертификация: европейский сертификат соответствия (CE);

Габариты: 8×4×1,5 см.

Что пишут покупатели

Устройство уже приобрели более 300 покупателей, средний рейтинг – 4,8 из 5 на основе 53 отзывов.

«Отличная гарнитура с региком за свои деньги. Блог с ней не сделать, но при ДТП полностью оправдает Вас. Звук не супер, но вполне приемлимый. Разговор - на отлично. У камеры есть особенность, при включенном WiFi не работает кнопка запуска/останова съемки. И да, для подключения к компу камеру надо включать. Доставка супербыстрая. Комплект полный, в пленке» – Serge B .

«1080, качество отличное. 10 часов беспрерывно музыка+регистратор – это самая долгая поездка, но ещё зарядка осталась, поэтому думаю, часов 15» – Arman A .

«Хорошая гарнитура + видеорегистратор. Дополнительно ещё флешка на 64 гига. Запись четкая. Радио только плохо ловит, а так блютуз отлично конектится с телефоном, звук отличный» – Andrey K.

«Хорошая гарнитура. Качество видео хорошее. Гарнитура: меня слышно хорошо. После 130 практически не слышно собеседника. В целом за такие деньги очень неплохой вариант» – Bovzey A.

Плюсы товара

Отличное качество звука и громкость гарнитуры;

Видеорегистратор 1080P с широким углом обзора;

Длительная автономная работа (до 10–15 часов);

добное крепление и два типа микрофонов в комплекте;

Поддержка Wi-Fi для быстрого просмотра записей в приложении;

Стабильное соединение по Bluetooth 5.0 на расстоянии до 1 км;

Функция обмена музыкой между двумя райдерами.

Если вы ищете универсальное решение для связи и фиксации дороги во время мотопробегов, эта модель заслуживает внимания, особенно по текущей акционной цене.

Купить гарнитуру Fodsports FX30C PRO

Реклама. "ООО "Алибаба.Ком (Ру)"" ИНН 7703380158 erid Y1jgkD6uB6jK1phqkTLTbNJHV4Mo