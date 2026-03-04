Крутой набор в машину на все случаи жизни отдают за копейки: что в него входит?

Опубликован детальный обзор набора автомобилиста BONTEL DRIVE N3

Каждый водитель знает: безопасность на дороге – это не про галочку в списке обязательных покупок, а про уверенность в том, что в критической ситуации у тебя под рукой окажется надежный инструмент, а не кусок пластика, который развалится в руках.

Набор для автомобилиста BONTEL DRIVE N3 – это как раз тот случай, когда «купил и забыл», потому что вещи внутри сделаны на совесть и рассчитаны на долгие годы.

На маркетплейсах сейчас можно найти сотни комплектов, где огнетушитель начинает течь через месяц, а трос рвется при первой же попытке вытянуть машину из сугроба. BONTEL идет другим путем, предлагая комплект, который закрывает все базовые потребности водителя – от экстренного пожаротушения до базовой помощи на дороге.

На текущий момент приобрести BONTEL DRIVE N3 можно за 14 840 рублей.

Купить набор для автомобилиста BONTEL DRIVE N3

Что внутри

Набор BONTEL DRIVE N3 — это не просто хаотичный склад вещей в багажнике. Всё упаковано в аккуратную сумку размером 46x18x12,5 см, которая не будет кататься по всему багажнику, раздражая звуком ударов. Комплектация набора включает:

Огнетушитель (2 л): «Сердце» набора. Используется специальный огнетушащий состав BONTEL;

Трос буксировочный: Ленточный, мощный – 5 м в длину и 50 мм в ширину, рассчитан на нагрузку до 5 тонн;

Аптечка первой помощи (АМ-01): Базовый набор для экстренных случаев;

Жилет сигнальный: Незаменимая вещь, если пришлось остановиться на неосвещенной трассе;

Знак аварийной остановки: С мягкой флюоресцирующей полосой для лучшей видимости;

Перчатки утепленные: ПВХ «точка», 7 класс, 48 гр. Руки скажут спасибо, если придется копаться в машине в холодную погоду.

Огнетушитель здесь – не просто формальность для инспектора ГИБДД. Это серьезное устройство сроком службы не менее 20 лет. Техническое обслуживание – всего 1 раз в 10 лет.

Характеристики: диапазон температур от -20°С до +50°С, подача состава не менее 15 секунд, длина струи – от 4 метров. Это устройство способно бороться как с горючими жидкостями (бензин, дизель), так и с тлеющими материалами (резина, пластик салона).

Что говорят покупатели

«Давно хотел приобрести огнетушитель от компании Bontel, потому что считаю его самым лучшим на рынке, благодаря своему уникальному составу и качеству. Недавно обнаружил на Яндекс маркете отличный набор с огнетушителем. Решил купить, тем более была скидка по февральской распродаже. Всем советую, такая вещь должна быть у каждого, хоть лучше пусть и не потребуется в использовании», – Александр К.

«Огнетушитель Bontel ОВЭ-1(з)-ABСE-01 в комплекте с полезными допами. Цена за набор ниже цены за сам огнетушитель », – Владимир.

«Нормальный набор, брал только из-за огнетушителя! Кстати, выпуск январь 26года! », – Александр.

Плюсы набора

Надежность: Огнетушитель с 20-летним ресурсом эксплуатации – это инвестиция, а не расходник;

Комплектация: В сумке есть всё необходимое для стандартных дорожных ситуаций (трос, жилет, знак);

Качество материалов: Трос выдерживает нагрузки до 5 тонн, что перекрывает нужды большинства легковых автомобилей и кроссоверов;

Удобство хранения: Компактная сумка позволяет поддерживать порядок в багажнике;

Универсальность: Подходит не только для авто, но и для дачи или загородного дома.

Купить набор для автомобилиста BONTEL DRIVE N3

Безопасность на дороге — это то, на чем лучше не экономить, и BONTEL DRIVE N3 это подтверждает.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет» ИНН: 9704254424 erid: 25H8d7vbP8SRTvJ4Q27doN