Китай возглавил индустрию электрокаров — что дальше?
Эксперт «За рулем» рассказал о перспективах развития китайского автопрома
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Правда ли, что Китай наигрался в электромобили и наметил себе что-то новенькое?
Ответ эксперта
Михаил Колодочкин , «За рулем»:
– Отчасти. Фактически покорив мировую индустрию электромобилей, Китай сделал неожиданный шаг, отправив «электрички» в «свободное плавание», исключив их из перспективного плана развития.
Новая пятилетка ставит в приоритет уже иные ключевые области: квантовую технологию, водородную энергетику, биотехнологию и ядерный синтез.
- О том, почему батареи электрокаров нужно заряжать до 80%, рассказано тут.
Фото:Unsplash и «За рулем»
31.03.2026
Фото:Unsplash и «За рулем»
