Китай возглавил индустрию электрокаров — что дальше?

Эксперт «За рулем» рассказал о перспективах развития китайского автопрома

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Правда ли, что Китай наигрался в электромобили и наметил себе что-то новенькое?

Ответ эксперта

Михаил Колодочкин , «За рулем»:

– Отчасти. Фактически покорив мировую индустрию электромобилей, Китай сделал неожиданный шаг, отправив «электрички» в «свободное плавание», исключив их из перспективного плана развития.

Новая пятилетка ставит в приоритет уже иные ключевые области: квантовую технологию, водородную энергетику, ­биотехнологию и ядерный синтез.

