Омыватель камеры — сравнили «самодел» и фирменный
В новом номере журнала «За рулем» эксперт Кирилл Милешкин объясняет, как доукомплектовать камеру заднего вида омывателем, если штатного не предусмотрено.
Штука актуальная: в условиях российской распутицы камера быстро загрязняется, а если тереть ее пальцем, то она гарантированно «ослепнет» уже через пару лет.
Эксперт назвал два пути: собрать омыватель собственной конструкции или воспользоваться покупным решением.
Второй вариант априори дороже: появляющиеся сейчас на рынке комплекты для установки «под ключ» стоят от 4,2 до 8,6 тысячи рублей.
Первый же – куда доступнее: все комплектующие обойдутся в 500–1000 рублей. Но есть и минусы: во-первых, придется повозиться, а во-вторых, собрать рабочую схему получится далеко не для каждого автомобиля.
Все нюансы самостоятельной установки и обзор покупного решения – в апрельском «За рулем»!
Заметка подготовлена по материалам статьи Кирилла Милешкина «Прозрение» из журнала «За рулем» № 04 за 2026 год.