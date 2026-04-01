Как выбрать качественные летние шины: ценные советы эксперта
5 апреля
Назван лучший кроссовер для тяжелых дорог России

«За рулем» рассказал, как чувствует себя Renault Kaptur после 10 лет эксплуатации в РФ

В новом номере журнала «За рулем» эксперт Сергей Зиновьев рассматривает недорогие полноприводные компакт-кроссоверы с пробегом.

Вот два самых выносливых двигателя Рено, Ниссана и Лады

Речь про тот возраст машины, когда премимальность уже не важна, а на первый план выходит надежность и неприхотливость.

В сегменте 8-10-летних компактных кроссоверов за 1,5 млн имеет смысл смотреть не в сторону условных маститых «немцев», а на что-то сравнимое по цене и свойствам, но куда более простое и потому менее проблемное.

В качестве примера приводим фрагмент о Renault Kaptur.

Эту «улучшенную вариацию» Дастера продавали с 2016 года, напоминает эксперт. У Каптюра столь же энергоемкая и толково настроенная подвеска. Его длина – 4333 мм, клиренс – 204 мм, багажник – 387 литров. Цены на авто в возрасте 8–10 лет уходят за 2 млн рублей, но и за 1,3–1,5 млн есть Каптюры с пробегом до 150 тысяч км.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– До 2020 года полный привод был только при моторе 2.0, коробка передач – механическая или гидроавтомат. Возразить против таких комбинаций нечего.

Атмосферный двигатель F4R (143 л.с.) с чугунным блоком ходит свыше 400 тысяч км. Опасных и дорогостоящих болячек нет.

Механическая коробка TL8 превосходна. Четырехступенчатый автомат DP8 после череды модернизаций достаточно надежен и 220–250 тысяч км выдерживает. Задумчив, в возрасте подтекает, зато недорог в ремонте.

Владельцев огорчает странный алгоритм климат‑контроля, быстрая коррозия пятой двери и некоторые другие мелочи. Муфта терпеливая, и есть принудительная ее блокировка (до 80 км/ч).

Слабые места полного привода те же, что у Дастера – крестовины изнашивается быстро.

Вердикт: для тяжелых дорог – лучший вариант.

Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Зиновьева «Полный привод – недорого» из журнала «За рулем» № 04 за 2026 год.

Иннокентий Кишкурно
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 50111
01.04.2026 
Отзывы о Renault Kaptur (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Renault Kaptur  2000
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
К перечисленному в статье добавлю шикарную тягу на трассе при любой! нагрузке. На мокром асфальте свет реально видно.
Недостатки:
Нету розетки в багажнике, поставили. Мультимедиа не проигрывает видео и телефон неудобно подключать (блютус и провод это гемор)
Комментарий:
Владею машиной почти год, брал себе на юбилей максималку со всеми возможными допами. О французах вообще ничего никогда не знал, и вообще нет любимых марок. Просто по ттх и тестдрайву выбрал с десятка кроссоверов и очень счастлив! Кстати, сиденья шикарные на длинные поездки. После корейцев эти сиденья просто эталон!
0