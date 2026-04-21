Новая Хонда за 4,89 млн: на чем (не) сэкономили японцы?

Опубликован тест-драйв переднеприводного Honda ZR-V с турбомотором и вариатором

Доброе имя зарабатывается долго, но быстро забывается. Еще лет 20 назад марку Honda знали все. Однако российское представительство работало неактивно (на фоне остальных), и постепенно позиции были утеряны.

Это привело к потере узнаваемости. Когда я на ZR-V встречал в школе дочку, ее одноклассники оказались не в курсе, что такое Honda! Знали про Тойоту, Мазду, Subaru, но не про Хонду.

Впрочем, ZR-V – диковинка и для людей постарше: в былые годы эта модель у нас не продавалась. Обводами кузова напоминает Nissan Qashqai, но чуть крупнее его: длина 4,57 м. По оформлению «носа» смахивает на Ford Focus. Сколько ни искал хондовских черт – не нашел. Может, в салоне?

Honda ZR-V. Цена в России от 4 890 000 ₽. Активным водителям ZR-V дает возможность порезвиться, благо система стабилизации отключаемая.

Интерьер Honda ZR-V

Первым делом отправился на второй ряд. Компактные Хонды славятся поднимающейся вертикально подушкой сиденья – можно организовать дополнительную грузовую площадку. Но здесь «сидушка» самая обычная.

Интерьер удачен – удобный и симпатичный. Но качество сборки не помешало бы подтянуть.

Приборы – «рисованные», однако от козырька избавляться не стали, и это правильно.

А вот сел на водительское место – стопроцентная Honda. Оформление один в один как у CR-V и Сивика. Мне нравится этот сплав здорового консерватизма (круглый руль, прямоходный селектор коробки) и современных технологий (беспроводная зарядка, виртуальная приборка, но с классическими шкалами).

Медиасистема явно устарела: функциональность и яркость картинки слабенькие, русификации нет, как и протоколов Apple CarPlay и Android Auto. Но за кругляш регулировки громкости – спасибо.

Медиасистема без русификации – вспоминаем школьный курс английского. Аналоговый блок управления климат-контролем – сама информативность. Всем бы такой!

Отделка скромная, и… тут хотел было добавить слово «качественная», однако из-за шатающегося центрального тоннеля передумал.

Среди недостатков – отсутствие зимнего пакета. Обогрева лишены не только задние, но и передние сиденья – я уж не говорю о руле. Дилер предлагает их доустановить – за 100 тысяч рублей!

Пассажирам не тесно, но холодно – обогрева сидений нет.

Сзади – два разъема Type-C.

Посадка на водительском месте – образцово‑показательная. Хваткий руль, выверенное положение педалей, классно спрофилированное сиденье с солидным диапазоном регулировок. Особенно порадовал микролифт: можно расположиться и по-кроссоверному высоко, и по-спорткаровски низко – когда сидишь почти на полу с вытянутыми вперед ногами.

Но где регулировка поясничного упора? В машине по такой цене она должна быть по умолчанию.

Как едет Honda ZR-V

Платформу ZR-V делит с Сивиком 11‑го поколения. Привод доступен только передний.

Запуск работающего в связке с вариатором турбомотора 1.5 (182 л. с., 240 Н·м) озадачил ощутимой вибрацией на водительском месте. Но в остальном – блеск: идеально прогнозируемый старт и дальнейший набор скорости. Привыкания не требуется, ты просто садишься и едешь – образцовая взаимосвязь водителя и машины!

Несмотря на отсутствие полного привода, на задней подвеске экономить не стали – тут многорычажка, а не упругая балка.

Она есть и в управляемости: минимальная недостаточная поворачиваемость, хороший держак, строгий, но точный руль, цепкие тормоза – настраивать машины в Хонде не разучились.

Плавность хода в целом понравилась, но с оговорками. Швы и стыки подвеска отлично сглаживает лишь после примерно 40 км/ч. Вот уж действительно: больше хода – меньше ям.

Мотор снизу прикрыт жестянкой чуть толще фольги – такая защитит разве что от горошин щебня.

А вот гула от шин много – днище и колесные арки определенно надо дополнительно изолировать.

Выводы

Нет зимнего пакета, современной медиасистемы и полного привода: при таких вводных продавать ZR-V очень непросто. Особенно по нынешним ценам.

Официальных данных по объему багажника нет. Навскидку тут около 380 л.

Из удобств – крючки для сумок, 12‑вольтовая розетка и две точки подсветки. Дверные уплотнители слабо выполняют свою работу – снег просачивается в проемы.

Надо быть большим оригиналом, чтобы выложить почти 5 млн за такую машину. Разумнее купить более крупный, мощный и полноприводный Geely Monjaro или рамный, отлично сбалансированный Tank 300. Что многие и делают.

Приятная эргономика, управляемость Очень дорого

Honda ZR-V

Максимальная скорость, км/ч 192

192 Длина / ширина / высота / база, мм 4568 / 1840 / 1611 / 2655

4568 / 1840 / 1611 / 2655 Снаряженная масса, кг 1479

1479 Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³, 182 л. с. при 6000 об/мин; 240 Н·м при 1800–4500 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³, 182 л. с. при 6000 об/мин; 240 Н·м при 1800–4500 об/мин Трансмиссия передний привод, Р7

передний привод, Р7 Топливо / запас топлива, л АИ‑92…95 / 55

АИ‑92…95 / 55 Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 7,0

Китайские одноклассники

Модель Длина, мм Двигатель, л. с. Цена, ₽ Geely Cityray 4510 147 от 2 849 990 Haval H3 4520 143–177 от 2 699 000 Jaecoo J7 4600 186 от 3 259 000 Jetour Dashing 4590 147–190 от 2 589 900

