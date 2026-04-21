Новая Хонда за 4,89 млн: на чем (не) сэкономили японцы?
Доброе имя зарабатывается долго, но быстро забывается. Еще лет 20 назад марку Honda знали все. Однако российское представительство работало неактивно (на фоне остальных), и постепенно позиции были утеряны.
Это привело к потере узнаваемости. Когда я на ZR-V встречал в школе дочку, ее одноклассники оказались не в курсе, что такое Honda! Знали про Тойоту, Мазду, Subaru, но не про Хонду.
Впрочем, ZR-V – диковинка и для людей постарше: в былые годы эта модель у нас не продавалась. Обводами кузова напоминает Nissan Qashqai, но чуть крупнее его: длина 4,57 м. По оформлению «носа» смахивает на Ford Focus. Сколько ни искал хондовских черт – не нашел. Может, в салоне?
Интерьер Honda ZR-V
Первым делом отправился на второй ряд. Компактные Хонды славятся поднимающейся вертикально подушкой сиденья – можно организовать дополнительную грузовую площадку. Но здесь «сидушка» самая обычная.
А вот сел на водительское место – стопроцентная Honda. Оформление один в один как у CR-V и Сивика. Мне нравится этот сплав здорового консерватизма (круглый руль, прямоходный селектор коробки) и современных технологий (беспроводная зарядка, виртуальная приборка, но с классическими шкалами).
Медиасистема явно устарела: функциональность и яркость картинки слабенькие, русификации нет, как и протоколов Apple CarPlay и Android Auto. Но за кругляш регулировки громкости – спасибо.
Отделка скромная, и… тут хотел было добавить слово «качественная», однако из-за шатающегося центрального тоннеля передумал.
Среди недостатков – отсутствие зимнего пакета. Обогрева лишены не только задние, но и передние сиденья – я уж не говорю о руле. Дилер предлагает их доустановить – за 100 тысяч рублей!
Посадка на водительском месте – образцово‑показательная. Хваткий руль, выверенное положение педалей, классно спрофилированное сиденье с солидным диапазоном регулировок. Особенно порадовал микролифт: можно расположиться и по-кроссоверному высоко, и по-спорткаровски низко – когда сидишь почти на полу с вытянутыми вперед ногами.
Но где регулировка поясничного упора? В машине по такой цене она должна быть по умолчанию.
Как едет Honda ZR-V
Платформу ZR-V делит с Сивиком 11‑го поколения. Привод доступен только передний.
Запуск работающего в связке с вариатором турбомотора 1.5 (182 л. с., 240 Н·м) озадачил ощутимой вибрацией на водительском месте. Но в остальном – блеск: идеально прогнозируемый старт и дальнейший набор скорости. Привыкания не требуется, ты просто садишься и едешь – образцовая взаимосвязь водителя и машины!
Она есть и в управляемости: минимальная недостаточная поворачиваемость, хороший держак, строгий, но точный руль, цепкие тормоза – настраивать машины в Хонде не разучились.
Плавность хода в целом понравилась, но с оговорками. Швы и стыки подвеска отлично сглаживает лишь после примерно 40 км/ч. Вот уж действительно: больше хода – меньше ям.
А вот гула от шин много – днище и колесные арки определенно надо дополнительно изолировать.
Выводы
Нет зимнего пакета, современной медиасистемы и полного привода: при таких вводных продавать ZR-V очень непросто. Особенно по нынешним ценам.
Надо быть большим оригиналом, чтобы выложить почти 5 млн за такую машину. Разумнее купить более крупный, мощный и полноприводный Geely Monjaro или рамный, отлично сбалансированный Tank 300. Что многие и делают.
Honda ZR-V
- Максимальная скорость, км/ч 192
- Длина / ширина / высота / база, мм 4568 / 1840 / 1611 / 2655
- Снаряженная масса, кг 1479
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³, 182 л. с. при 6000 об/мин; 240 Н·м при 1800–4500 об/мин
- Трансмиссия передний привод, Р7
- Топливо / запас топлива, л АИ‑92…95 / 55
- Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 7,0
Китайские одноклассники
Модель
Длина, мм
Двигатель, л. с.
Цена, ₽
Geely Cityray
4510
147
от 2 849 990
Haval H3
4520
143–177
от 2 699 000
Jaecoo J7
4600
186
от 3 259 000
Jetour Dashing
4590
147–190
от 2 589 900
