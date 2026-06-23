Говорим по-русски: в России внедряют крутые сервисы для водителей

Эксперт Милешкин рассказал, как модернизируют штатные медиасистемы автомобилей

Адаптация медиасистемы заключается не только в переводе меню на русский язык – хорошим тоном стало внедрение актуальных онлайн-сервисов. И всё чаще – понимание команд на русском: в обиход вошли голосовые помощники.

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Как это было

Первые машины со встроенным Яндекс Навигатором появились на нашем рынке в 2017 году – то были некоторые Ниссаны и Тойоты. Работал он так себе: тогдашние медиасистемы были весьма ограниченно рассчитаны на доустановку программ.

И всё же это был прорыв, позволявший отказаться от смартфона на стекле и болтающихся проводов.

По собственным данным Яндекса, пять лет назад тройку главных возможностей медиасистемы в глазах водителей составляли воспроизведение музыки со сторонних носителей, навигатор и радио. Сейчас – навигатор, удаленный контроль состояния машины и голосовое управление с помощью Алисы. Затем идет онлайн-оплата топлива и только потом – музыка.

Затем Яндекс выпустил собственный продукт – головные устройства для полутора десятков моделей в штатном для них дизайне. Двухдиновые медиасистемы с тачскрином в 2019 году вывели в продажу по цене 30 тысяч рублей. В них уже была собственная архитектура Яндекс Авто, базирующаяся на платформе Android. К Навигатору прилагались Браузер, Яндекс Музыка и голосовой помощник Алиса.

Сделать сенсорный экран с сотнями меню и настроек удобным – та еще задача. Правильная современная тенденция – чтобы строка быстрого доступа к климат-контролю отображалась всегда. Основную площадь дисплея делят на несколько зон с виджетами разных разделов.

Казалось бы, собственный продукт IT-гиганта должен оказаться на высоком уровне. На деле длительный тест на редакционной Весте показал, что система сырая и глючная. Подтормаживания указывали на то, что «железо» выбрали без запаса. Новинка исчезла с рынка быстро и тихо.

ПЕРВЫЕ С ПРОБКАМИ Задолго до прихода интернета в автомобиль штатные медиасистемы научились отображать дорожную информацию. Поступала она с помощью функции TMC по радиоканалу. Тогда даже не все машины умели накладывать пробки цветными линиями на карту – у некоторых данные выводились в отдельный раздел в текстовом формате. Работало это и в России. В большом тесте штатных навигаторов из десяти автомобилей так умели три – премиальные Acura, Range Rover и Volvo. Причем показывали заторы достаточно точно, хотя и не всегда могли корректно построить маршрут.

Что изменилось?

Сейчас компания сосредоточилась на сотрудничестве непосредственно с автопроизводителями, что правильно. Во‑первых, глубокая интеграция обеспечивает лучшее качество работы. Во‑вторых, автопром уже перешел на медиакомбайны, которые владельцу невозможно заменить на сторонние в принципе, потому что через них управляются некоторые системы автомобиля.

Следующим этапом развития стал выход в 2021 году первой машины с заводской «головой» на платформе Яндекс Авто. Ей стала Лада Веста. Сейчас такая система ставится на все модели бренда, кроме классической Нивы.

Выводом навигатора на цифровую комбинацию приборов теперь не удивить – это тоже элемент интеграции в штатную электронику. В продвинутых моделях подсказки выводятся и на проекционный дисплей.

В единый комплекс сведено управление настройками автомобиля и онлайн-сервисы Яндекса. Последние существенно расширили свою функциональность.

Через аккаунт Яндекс ID пользователь получает одинаковые настройки на всех устройствах. Авторизовался – и тут же подтянулась вся история и установки. Голосом можно управлять сервисами из экосистемы Яндекса и даже элементами «умного дома», если они у вас есть. К музыке добавили аудиокниги.

Некоторые автопроизводители берут у Яндекса только картографию и встраивают ее в свои медиасистемы самостоятельно. В этом случае слегка отличается графика, иной интерфейс предлагает минимум настроек, но качество ведения остается тем же. Так, например, сделано в обновленном кроссовере Changan Uni-S. Я уже протестировал эту машину и удивился: навигатор безупречно вел по местам, где смартфон наглухо терял сигнал и сдавался. Похоже, реализовано позиционирование по иным параметрам.

«Срастание» с автомобилем сулит еще один плюс, ставший актуальным. При слабом сигнале спутниковой навигации (GNSS) система начинает учитывать скорость, угол поворота колес, ускорение и замедление, опираясь на данные от штатных датчиков машины. Местоположение определяется хуже, но не теряется совсем – ведение по маршруту продолжает работать.

Еще одно преимущество: автомобильный приемник GNSS расположен снаружи и он мощнее, чем встроенный в смартфон, который вдобавок лежит в салоне. Даже без ограничений в работе спутников интегрированная навигация работает увереннее, чем телефонная.

В 2024 году с концерном Great Wall Яндекс запустил другую форму сотрудничества. Российские сервисы встроили в существующий интерфейс китайских машин Haval, Tank и Wey. Первенцем стал кроссовер Haval F7, после чего аналогичные функции начали получать остальные модели в рамках плановых обновлений. Важно, что расширить возможности медиасистемы можно и на ранее купленных машинах, обновив ПО.

Реализовалась новая форма взаимодействия автомобиля с владельцем: функции и системы можно активировать из дома, дав команду Яндекс Станции с Алисой. Если машина находится в движении, удаленное управление заблокировано.

УЖЕ НЕ МОНОПОЛИЯ Еще два-три года назад достойной альтернативы Яндекс Навигатору не было. Равно как и не было штатных медиасистем на других российских платформах. Теперь же наметилась конкуренция. На один уровень с Яндексом встал навигатор 2ГИС. Паритет у них практически по всем потребительским свойствам, кроме одного: через протокол Android Auto Яндекс работает только при наличии платной подписки, тогда как 2ГИС – бесплатно. Появилась альтернатива и Яндекс Авто – платформа PlayAuto с сервисами Сбера, включая 2ГИС. Функциональность та же самая, но поставщик решений иной. Новая оболочка уже появилась на серийных Вестах, а кроссовер Лада Азимут, по предварительной информации, получит только ее.

Что дальше?

Высшей ступенью развития Яндекс Авто в этом году стал электромобиль Umo 5 (он же GAC Aion Y Plus), сборку которого запустили на заводе Москвич. Из новшеств – голосовое управление всеми основными функциями автомобиля. Оно есть и у автомобилей Great Wall, но в виде собственной разработки китайцев. Здесь же – авторство Яндекса.

Онлайн-сервисов тоже стало больше: к музыке и книгам добавлено видео. И тоже с голосовым управлением.

Медиакомплекс с полной функциональностью теперь обязателен и для бюджетных машин. Например, современная и качественная система стоит в редакционной Ладе Искре. По итогам двух месяцев и 8000 км эксплуатации уверенно говорю: работает хорошо!

Дальше ждем внедрение искусственного интеллекта (ИИ). Медиасистема станет анализировать запросы пользователя для того, чтобы правильнее на них реагировать. А там, где это возможно, – и предугадывать их.

Сейчас ИИ уже работает в Яндекс Навигаторе – он учитывает предпочтения водителя и, например, по-разному проложит путь для пользователя, чаще выбирающего магистральные дороги, и для того, кто больше любит ездить по местным улицам.

И такой подход будет во всём. Не нравится? В онлайн-мире иначе, видимо, уже невозможно.

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