Говорим по-русски: в России внедряют крутые сервисы для водителей
Адаптация медиасистемы заключается не только в переводе меню на русский язык – хорошим тоном стало внедрение актуальных онлайн-сервисов. И всё чаще – понимание команд на русском: в обиход вошли голосовые помощники.
Как это было
Первые машины со встроенным Яндекс Навигатором появились на нашем рынке в 2017 году – то были некоторые Ниссаны и Тойоты. Работал он так себе: тогдашние медиасистемы были весьма ограниченно рассчитаны на доустановку программ.
И всё же это был прорыв, позволявший отказаться от смартфона на стекле и болтающихся проводов.
Затем Яндекс выпустил собственный продукт – головные устройства для полутора десятков моделей в штатном для них дизайне. Двухдиновые медиасистемы с тачскрином в 2019 году вывели в продажу по цене 30 тысяч рублей. В них уже была собственная архитектура Яндекс Авто, базирующаяся на платформе Android. К Навигатору прилагались Браузер, Яндекс Музыка и голосовой помощник Алиса.
Казалось бы, собственный продукт IT-гиганта должен оказаться на высоком уровне. На деле длительный тест на редакционной Весте показал, что система сырая и глючная. Подтормаживания указывали на то, что «железо» выбрали без запаса. Новинка исчезла с рынка быстро и тихо.
ПЕРВЫЕ С ПРОБКАМИ
Задолго до прихода интернета в автомобиль штатные медиасистемы научились отображать дорожную информацию. Поступала она с помощью функции TMC по радиоканалу. Тогда даже не все машины умели накладывать пробки цветными линиями на карту – у некоторых данные выводились в отдельный раздел в текстовом формате.
Работало это и в России. В большом тесте штатных навигаторов из десяти автомобилей так умели три – премиальные Acura, Range Rover и Volvo. Причем показывали заторы достаточно точно, хотя и не всегда могли корректно построить маршрут.
Что изменилось?
Сейчас компания сосредоточилась на сотрудничестве непосредственно с автопроизводителями, что правильно. Во‑первых, глубокая интеграция обеспечивает лучшее качество работы. Во‑вторых, автопром уже перешел на медиакомбайны, которые владельцу невозможно заменить на сторонние в принципе, потому что через них управляются некоторые системы автомобиля.
Следующим этапом развития стал выход в 2021 году первой машины с заводской «головой» на платформе Яндекс Авто. Ей стала Лада Веста. Сейчас такая система ставится на все модели бренда, кроме классической Нивы.
В единый комплекс сведено управление настройками автомобиля и онлайн-сервисы Яндекса. Последние существенно расширили свою функциональность.
Через аккаунт Яндекс ID пользователь получает одинаковые настройки на всех устройствах. Авторизовался – и тут же подтянулась вся история и установки. Голосом можно управлять сервисами из экосистемы Яндекса и даже элементами «умного дома», если они у вас есть. К музыке добавили аудиокниги.
«Срастание» с автомобилем сулит еще один плюс, ставший актуальным. При слабом сигнале спутниковой навигации (GNSS) система начинает учитывать скорость, угол поворота колес, ускорение и замедление, опираясь на данные от штатных датчиков машины. Местоположение определяется хуже, но не теряется совсем – ведение по маршруту продолжает работать.
Еще одно преимущество: автомобильный приемник GNSS расположен снаружи и он мощнее, чем встроенный в смартфон, который вдобавок лежит в салоне. Даже без ограничений в работе спутников интегрированная навигация работает увереннее, чем телефонная.
В 2024 году с концерном Great Wall Яндекс запустил другую форму сотрудничества. Российские сервисы встроили в существующий интерфейс китайских машин Haval, Tank и Wey. Первенцем стал кроссовер Haval F7, после чего аналогичные функции начали получать остальные модели в рамках плановых обновлений. Важно, что расширить возможности медиасистемы можно и на ранее купленных машинах, обновив ПО.
Реализовалась новая форма взаимодействия автомобиля с владельцем: функции и системы можно активировать из дома, дав команду Яндекс Станции с Алисой. Если машина находится в движении, удаленное управление заблокировано.
УЖЕ НЕ МОНОПОЛИЯ
Еще два-три года назад достойной альтернативы Яндекс Навигатору не было. Равно как и не было штатных медиасистем на других российских платформах. Теперь же наметилась конкуренция.
На один уровень с Яндексом встал навигатор 2ГИС. Паритет у них практически по всем потребительским свойствам, кроме одного: через протокол Android Auto Яндекс работает только при наличии платной подписки, тогда как 2ГИС – бесплатно.
Появилась альтернатива и Яндекс Авто – платформа PlayAuto с сервисами Сбера, включая 2ГИС. Функциональность та же самая, но поставщик решений иной. Новая оболочка уже появилась на серийных Вестах, а кроссовер Лада Азимут, по предварительной информации, получит только ее.
Что дальше?
Высшей ступенью развития Яндекс Авто в этом году стал электромобиль Umo 5 (он же GAC Aion Y Plus), сборку которого запустили на заводе Москвич. Из новшеств – голосовое управление всеми основными функциями автомобиля. Оно есть и у автомобилей Great Wall, но в виде собственной разработки китайцев. Здесь же – авторство Яндекса.
Онлайн-сервисов тоже стало больше: к музыке и книгам добавлено видео. И тоже с голосовым управлением.
Дальше ждем внедрение искусственного интеллекта (ИИ). Медиасистема станет анализировать запросы пользователя для того, чтобы правильнее на них реагировать. А там, где это возможно, – и предугадывать их.
Сейчас ИИ уже работает в Яндекс Навигаторе – он учитывает предпочтения водителя и, например, по-разному проложит путь для пользователя, чаще выбирающего магистральные дороги, и для того, кто больше любит ездить по местным улицам.
И такой подход будет во всём. Не нравится? В онлайн-мире иначе, видимо, уже невозможно.
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