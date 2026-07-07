Оснащение — богаче, цены — прежние: просторный недорогой Хавейл обновился

Обновленный Haval M6: главные изменения

Haval M6 появился в России в 2023 году – тогда мало кто предполагал, что этот консервативный кроссовер будет продаваться не хуже, чем модный Jolion. При схожей с ним цене М6 заметно крупнее.

И пусть на фоне текущей линейки Хавейла переднеприводный М6 уже устарел, списывать его со счетов не стали, а решили провести модернизацию.

Что нового?

Снаружи ограничились сменой серебристого оттенка решетки радиатора на черный глянец.

Haval M6

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В интерьере руль снабдили обогревом (по всему ободу). В компанию к фронтальным подушкам безопасности добавили боковые. На потолок приладили очечник.

Дизайн салона воспринимается уже старомодным, но сборка добротная, а всё основное оборудование – на месте.

Экран медиасистемы увеличили до 12,3 дюймов и добавили ему яркости. А заднюю камеру научили рисовать динамические линии-подсказки.

Как едет?

Привод по-прежнему только ­передний.

По управляемости М6 звезд с неба не хватает: инертный и отстраненный от водителя. Зато плавность хода хороша: подвеска будто разглаживает дорожное полотно, особенно ушатанное.

Экран избавился от огромных рамок, а изображение – от зернистости.

Очечник на потолке – редкая штука для бюджетных машин.

Турбомотор 1.5 (143 л. с.) с распределенным впрыском прослыл надежным. Ускорения спокойны и вальяжны: на разгон до сотни уходит 12,7 с. Расход немаленький: в среднем 10 л/100 км.

Сколько стоит?

Цены остались привлекательными. За версию с механикой (редкость) ­просят 2,05 млн рублей, с роботом – 2,35 млн рублей.

Поэтому М6 и дальше будет находиться в топе продаж, хотя появление лишь чуть более компактного, но более современного кроссовера Tenet T4L за схожие деньги – это вызов.

Haval M6

Сочетание вменяемой цены и вместительности Скрыты не все возрастные следы

Haval M6

Разгон 0–100 км/ч, с 12,7

12,7 Макс. скорость, км/ч 170

170 Длина / ширина / высота / база, мм 4664 / 1830 / 1729 / 2880

4664 / 1830 / 1729 / 2880 Дорожный просвет, мм 170

170 Объем багажника, л 808*–1700

808*–1700 Снаряженная / полная масса, кг 1565 / 1965

1565 / 1965 Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1497 см³, 143 л. с. при 5600–6000 об/мин, 202 Н·м при 1800–4400 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1497 см³, 143 л. с. при 5600–6000 об/мин, 202 Н·м при 1800–4400 об/мин Трансмиссия передний привод, Р7

передний привод, Р7 Топливо / запас топлива, л АИ‑92…95 / 55

АИ‑92…95 / 55 Средний расход топлива, л/100 км 8,3

* До потолка.

В какую сумму обойдется обслуживание кроссовера Haval M6 за три года, рассказано тут.

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