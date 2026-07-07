Оснащение — богаче, цены — прежние: просторный недорогой Хавейл обновился
Haval M6 появился в России в 2023 году – тогда мало кто предполагал, что этот консервативный кроссовер будет продаваться не хуже, чем модный Jolion. При схожей с ним цене М6 заметно крупнее.
И пусть на фоне текущей линейки Хавейла переднеприводный М6 уже устарел, списывать его со счетов не стали, а решили провести модернизацию.
Что нового?
Снаружи ограничились сменой серебристого оттенка решетки радиатора на черный глянец.
В интерьере руль снабдили обогревом (по всему ободу). В компанию к фронтальным подушкам безопасности добавили боковые. На потолок приладили очечник.
Экран медиасистемы увеличили до 12,3 дюймов и добавили ему яркости. А заднюю камеру научили рисовать динамические линии-подсказки.
Как едет?
Привод по-прежнему только передний.
По управляемости М6 звезд с неба не хватает: инертный и отстраненный от водителя. Зато плавность хода хороша: подвеска будто разглаживает дорожное полотно, особенно ушатанное.
Турбомотор 1.5 (143 л. с.) с распределенным впрыском прослыл надежным. Ускорения спокойны и вальяжны: на разгон до сотни уходит 12,7 с. Расход немаленький: в среднем 10 л/100 км.
Сколько стоит?
Цены остались привлекательными. За версию с механикой (редкость) просят 2,05 млн рублей, с роботом – 2,35 млн рублей.
Поэтому М6 и дальше будет находиться в топе продаж, хотя появление лишь чуть более компактного, но более современного кроссовера Tenet T4L за схожие деньги – это вызов.
Haval M6
- Разгон 0–100 км/ч, с 12,7
- Макс. скорость, км/ч 170
- Длина / ширина / высота / база, мм 4664 / 1830 / 1729 / 2880
- Дорожный просвет, мм 170
- Объем багажника, л 808*–1700
- Снаряженная / полная масса, кг 1565 / 1965
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1497 см³, 143 л. с. при 5600–6000 об/мин, 202 Н·м при 1800–4400 об/мин
- Трансмиссия передний привод, Р7
- Топливо / запас топлива, л АИ‑92…95 / 55
- Средний расход топлива, л/100 км 8,3
* До потолка.
- В какую сумму обойдется обслуживание кроссовера Haval M6 за три года, рассказано тут.
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