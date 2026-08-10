Внедорожник АВТОВАЗа с новым мотором: как едет по асфальту и на бездорожье? Что с расходом топлива?

Эксперт «За рулем» выяснил, насколько двигатель 1.8 изменил Ладу Ниву Travel

Лада Нива Travel 1.8 из нашего парка уже пробежала около 5000 км. Заводской период обкатки – 2000 км, но мы-то знаем, что ехать по-настоящему любая Нива начинает позже. Поэтому самое время сравнить ее динамику с предшественницей с мотором 1.7.

Кажется, что прибавка всего в 7 л. с. у нового двигателя 1.8 – это ерунда. Но дьявол, как всегда, в деталях. Крутящий момент не просто вырос на 23 Н·м, а стал доступен с самых низов. На практике это означает, что исчезла необходимость до капли выжимать все соки из мотора, чтобы обогнать фуру или вписаться в скоростной поток при выезде на автомагистраль.

Жить в городе тоже стало полегче. Там, где старый 1.7 сдувался, как шарик после праздника, новый мотор просто продолжает тянуть. Трогаешься и ползешь в заторе, всего лишь отпуская педаль сцепления, увереннее – даже в горку.

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Пятая передача больше не для галочки – машина смело тянет на подъеме там, где с мотором 1.7 теряет ход, заставляя опуститься на ступень ниже. Прежняя Нива после новой воспринимается как будто вязкой, необкатанной – словно тащит невидимый парашют, тормозящий движение.

Сравнили на асфальте

В сухих цифрах разгон до сотни с двигателем 1.8 выглядит не то чтобы захватывающе: 18,2 секунды по нашим замерам, если беречь сцепление и синхронизаторы, и в районе 16,5 с, если закрыть глаза на их сохранность. На старом ­Тревеле в аккуратном режиме получается 20,8 с.

Однако в обычной жизни новый двигатель раскрывается заметнее. Представьте: нужно резко перестроиться в плотном потоке без переключения. В этой ситуации разница колоссальная: на четвертой передаче, с 60 до 100 км/ч, старая Нива выполняет упражнение словно нехотя и почти за 20,5 с, новая – без жалоб и за 13,2 с. Почти семь секунд разницы ощущаются как пропасть!

Изменение конструкции передней подвески уменьшило угол поворота колес.

Из неприятного – фирменная вазовская дерготня на переходных режимах при резком сбросе газа стала меньше, но полностью не искоренилась.

Раздатка по-прежнему подвывает знакомую арию, но трансмиссионных ударов и люфтов все-таки поубавилось. Ехать стало менее «больно», однако по акустическому комфорту уровень даже худших кроссоверов Ниве недостижим.

На бездорожье

На Ниве Travel 1.7 бездорожье лучше было брать по инерции – тактикой «пролетаемости»: разогнался, проскочил ходом, используя энергоемкую подвеску и клиренс, пока не зарылся. Мотор нужно было раскручивать сильнее, и всё равно нагрузку он принимал нехотя, норовя скиснуть.

Измененные тормоза не только проще и дешевле в обслуживании, но и эффективнее.

С 1.8 такую методику применять тоже можно, но выбор тактик расширился. Там, где раньше приходилось жечь сцепление или в безобидных ситуациях включать понижающую передачу в раздаточной коробке, с новым мотором просто ползешь, как на тракторе.

Программа управления двигателем написана так, что даже без помощи педали газа не дает двигателю захлебнуться при повышении сопротивления движению и падении оборотов – своеобразный внедорожный круиз-контроль. И трогается внедорожник на вязком грунте легче. На тяжелых участках появляется уверенность, что машина не заглохнет в самый неподходящий момент.

На бездорожье прибавка крутящего момента на «низах» бесценна – особенно там, где нужно проползти, а не пролететь.

Не только мотор

Отдельное спасибо за доработанную тормозную систему. Передние механизмы и вентилируемые диски диаметром 282 мм от Весты экстренно останавливают машину с высокой скорости уверенно, без привычных молитв и нервного дотаптывания педали в пол (хотя отпускать ее в любом случае ни на миллиметр не надо).

С городских 60 км/ч тормозной путь на асфальте сократился на 70 см – неплохой запас, чтобы не «поцеловать» в бампер идущую впереди машину. И в обычных ситуациях замедления более прогнозируемы – именно то, чего не хватало старой Ниве.

Разница в управляемости почти незаметна. С шинами 215/60 R17 вместо 215/65 R16 баранка стала чуть отзывчивее, но всё равно немногое рассказывает о происходящем под колесами. Подвеска сохранила феноменальную энергоемкость, однако стала чуть злее, «лежачих полицейских» теперь проходишь плотнее.

Так автомобили закончили разворот на 1800 от края дороги: модернизированный «вывалился» при­мерно на 30 см.

На колее машину по-прежнему разбалтывает, а на скоростных прямиках рулем всё время приходится подправлять направление. И в поворотах кренит, как и прежде. Это дань «длинноногой» внедорожной подвеске.

Ложка дегтя – потеря около 30 см в диаметре разворота. Казалось бы, мелочь, но на практике это оборачивается тем, что привычный маневр, который раньше проходил за один заход, теперь может потребовать двух приемов.

На фото – наглядная разница в длине тормозного пути с 60 км/ч.

Причина – новая конфигурация передней подвески, которая при той же колее ограничила угол поворота колес. Руль теперь делает не три, а 2,7 оборота от упора до упора – полная амплитуда меньше.

Экономная экономика

Топливомер по-прежнему врет: долго показывает полный бак, а после половины стрелка падает на глазах, как у барометра перед дождем. Без изменения формы бензобака (что уже вряд ли) это сложно исправить. А из-за конфигурации заправочной трубы без «танцев с бубном» бензина до отсечки не залить.

Благо заезжать на заправку придется чуть реже. На одном и том же маршруте с городскими дорогами и скоростными шоссе Нива с мотором 1.7 употребила 10,5 л/100 км, а с мотором 1.8 меньше на заметные полтора литра (обеим предписан бензин АИ‑95 как основной). Так что экономия реальна.

Выводы

Лада Нива Travel, обретя мотор 1.8, не изменила себе – это всё та же немного грубая, но честная рабочая лошадка. А теперь у нее прокачаны особо нужные качества: тяга, тормоза и экономичность.

Детальный отчет по итогам первых 2700 км с обновленной Нивой Travel смотрите тут.

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