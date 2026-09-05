6300 км с отечественным внедорожником: накопились замечания!

Лада Нива Travel 1.8: что понравилось и что раздражает

За 6000 км новая Нива перестала быть «новой» и стала «своей».

Город, трасса, несколько выездов на природу. Теперь могу сказать точно: это автомобиль, который по-прежнему заставляет тебя работать. Всегда. Даже когда ты просто хочешь доехать до дачи.

Обзорность – восторг! Сижу высоко, вижу всё. Стойки тонкие, зеркала огромные, заднее стекло – панорама. Еще один плюс – водительское сиденье. Профиль удачный, набивка плотная, хотя по обивке боковины подушки уже пошли морщины, намекающие на промятие. После дальней дороги поясница не ноет и не просит подложить подушечку.

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Что раздражает? Лючок бензобака не запирается. Машину приходится подолгу оставлять в разных местах, включая опушки дикого леса. В наше время экономить на замке лючка – это странно. Хорошо, что можно купить запирающиеся крышки.

Разброс кнопок и эргономика второстепенных органов управления (все перечислять не буду) – хаос будто родом из СССР. Хотелось бы дождаться нового салона.

Скобы креплений Isofix глубоко спрятались между спинкой и подушкой, однако детское кресло с регулируемой по длине ответной частью установилось легко.

Когда возникла необходимость взять с собой маленького ребенка, Нива оказалась гостеприимной: хотя скобы креплений Isofix спрятаны очень глубоко в заднее сиденье, установка удалась с первого раза. А за спинкой на полу багажника нашелся и кронштейн для верхнего страховочного ремня.

Чтобы активировать «детскую» блокировку задних дверей, нужно повернуть утопленный шлиц защелки в торце двери над замком (причем в левой двери – по часовой стрелке, в правой – против). Почему бы не сделать этот узел проще – так, чтобы им можно было пользоваться голыми руками? С задачей помог справиться ключ зажигания.

Обивка сидений практична, но не ней уже заметны складки – набивка начинает давать слабину.

Сами замки дверей изначально были туговатые, словно работающие через силу – и через полгода особо не разработались.

У механизма отключения замков задних дверей для их «детской блокировки» конструкция не самая удачная.

Удивительно – снизу моторный отсек вроде и укрыт, но от грязи защищен плохо. Уже пару раз приходилось устраивать уборку под капотом – не потому что хотелось, а потому что нужно.

Модуль системы зажигания двигателя расположен слишком низко. Проехал по глубокой луже – и всё мокрое. На бездорожье это не просто неудобство, а риск замереть на месте.

Из этой же оперы наконечники проводов на свечах: сидят недостаточно глубоко, изоляторы оголены. В воде может и пробить.

Детская болезнь, рискующая стать хронической: потливость клапанной крышки досталась и мотору 1.8.

Мои многолетние манеры нивоводства мотор 1.8 изменил: крутить его выше 3500 об/мин можно, но бессмысленно. Старый двигатель 1.7 имел «треугольный» график крутящего момента: внизу пусто, вверху пусто, и только в середине что-то есть. Здесь – тяга с низов. В заторе трогаешься и даже на подъеме ползешь, лишь отпуская педаль сцепления, а пятая передача перестала быть лишней даже в городе.

Было бы еще лучше, если бы трансмиссия крутилась полегче – под тягой чувствуешь, как крутящий момент в ней вязнет, затрачивая слишком много усилий.

А педаль газа для дорожной езды слишком задемпфирована. Хочешь резкого ускорения – не получится. При переключениях вниз с перегазовками обороты подскакивают меньше ожидаемого.

Такое негигиеничное состояние катушки зажигания – всего лишь после проезда по луже.

Один момент я запомнил особо. Заезжая в довольно крутую гору, нажимаю педаль примерно на четверть, потом сильнее, но мотор начал биться в конвульсиях. Пришлось их сглаживать игрой сцеплением. Когда на той же горе я вообще отпустил педаль газа, машина сама заползла наверх ровно и уверенно.

А еще не припомню на старой машине с мотором 1.7 таких вибраций на холостых оборотах, с тремором руля, особенно при включении вентилятора охлаждения и кондиционера. Бесит не сильно, но замечаю постоянно.

Коротка кольчужка – не закрывающие ­изоляторы наконечники высоковольтных проводов просятся подлиннее.

За полгода я так и не привык к управляемости. Возможно, дело в импортозамещенном гидроусилителе руля – с бошевским было лучше. Возможно – в касторе. Но факт: быструю траекторию нащупываешь, а на прямой машина немного, но постоянно погуливает. Прежде не раздолбанные Шнивы ехали понятнее.

Радиус разворота неожиданно большой для такой короткой базы. Напрягает и в городе, и на лесном бездорожье.

Средний расход топлива держится в районе 9,5 л/100 км – приемлемо! Масло двигатель не ест, подливать не пришлось, но запотевание под клапанной крышкой уже имеется.

Наблюдаем дальше.

Выводы

Лада Нива Travel 1.8 стала лучше, но осталась «региональным» автомобилем – для поездок по бездорожью и дорогам с невысокой загруженностью. Езда на ней – по-прежнему работа. Даже по сравнению с Грантой, не говоря про Весту.

Самое странное решение Лады Искры из парка «За рулем» – о нем мы уже рассказывали.

Лада Нива Travel

Лада Нива Travel, 1.8 (90 л. с.), М5

Изготовитель – АВТОВАЗ, Россия

Год выпуска – 2025

В эксплуатации «За рулем» – с апреля 2026 года

Пробег на момент отчета – 6300 км

Расходы на топливо (2000–6300 км)

Бензин АИ‑95 (средний расход 9,5 л/100 км) 29 400 ₽

29 400 ₽ Стоимость топлива на 1 км пробега 6,83 ₽

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь. Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»? Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

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