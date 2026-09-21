Этот японский кроссовер славится надежностью — но есть вопросы
Кроссовер Subaru Forester с кодом SK появился в 2018 году. Российской сборки у Subaru не было – все машины на вторичном рынке родом из Японии.
Переднеприводных версий не существует – так же как и Форестеров без оппозита.
Базовые «боксеры» – бензиновый атмосферник 2.0 FB20 (150 л. с.) и 2.5 FB25 (184–185 л. с.). После рестайлинга 2021 года добавился турбомотор 1.8 CB18 (177 л. с.).
Все работают в паре с клиноцепным вариатором Lineartronic TR580/TR690.
Кузов Subaru Forester
Без дополнительной антикоррозионной обработки картина может быть печальной уже через 4—6 лет. Ржавчина атакует не только места стыковки элементов и точки сварки, но и поверхность защищенных только краской деталей.
Салон и электроника Subaru Forester
Салон – образец консерватизма, но не выносливости.
- Сборка местами хромает: пластиковые обшивки могут слабо держаться, в салоне появляются сверчки.
- С возрастом электроника становится всё более строптивой, но на фоне нынешних «китайцев» она почти беспроблемна.
- Отказы электрифицированного стояночного тормоза чаще всего случаются из-за проблем с проводкой.
- Медиасистема иногда зависает, сбрасываются настройки. Лечится перезагрузкой или обновлением софта.
- Из-за программных ошибок у машин 2019–2024 годов выпуска аккумулятор разряжается при длительной стоянке.
Двигатели Subaru Forester
Главная слабость двигателей – масложор. Это скорее не исключение, а закономерность: даже официально допускается расход до 0,5 л на 1000 км, то есть 5 л на 10 тысяч км это «норма», а канистра с маслом в багажнике – обычная картина. На практике у многих моторов расход масла растет быстрее после 80–120 тысяч км. Причина – тонкие и склонные к закоксовке маслосъемные кольца.
Машины 2019 года отзывали для замены клапана системы вентиляции картера двигателя (PCV). Также были отзывы по топливному насосу для автомобилей 2018–2019 годов выпуска.
Мотор 2.5 – «золотая середина» и намного более популярен, чем младший 2.0. Болячки у них схожие. Средний ресурс – около 250 тысяч км (у старшего мотора из-за меньшей нагруженности чуть больше), но сильно зависит от качества масла. Нагар на впускных клапанах из-за непосредственного впрыска – не откровение.
- Электромагнитная муфта системы изменения фаз газораспределения (AVCS) не терпит грязного масла.
- Электронный термостат (TCV) нередко отказывает после 40–90 тысяч км. Симптом – печка дует только холодным.
- Если слышите характерный треск при холодном запуске после 80–130 тысяч км – готовьтесь к замене натяжителя цепи привода ГРМ.
- Каталитический нейтрализатор нередко разрушается после 90–140 тысяч км, крошки попадают в цилиндры и приводят к задирам: результат экономии на топливе.
Турбомотор 1.8 – редкий зверь. Известны случаи отказа клапана сброса избыточного давления. Симптом – потеря тяги и наличие ошибки при диагностике. Короткие поездки убивают сажевый фильтр – от замены спасает принудительная регенерация.
Вариатор Subaru Forester
Вариатор Lineartronic второго поколения с индексом TR580 выпускается Subaru самостоятельно с 2011 года. В целом это один из наиболее крепких вариаторов, может служить до капремонта более 350 тысяч км. Принципиальное отличие от большинства конкурирующих конструкций – применение тянущей цепи, а не толкающего ремня.
Агрегат очень чувствителен к чистоте масла. Продукты износа, как в классическом автомате, в основном поставляют фрикционы блокировки гидротрансформатора. А от взвеси в первую очередь пострадают соленоиды гидроблока.
Обновлять рабочую жидкость нужно чаще регламентных 60 тысяч км – лучше каждые 30–40 тысяч км. Цепь не любит не только грязного масла, но и холодного: усиленно изнашивается при больших нагрузках на непрогретый вариатор. При длительной езде с высокими скоростями от вибраций изнашиваются пластиковые успокоители цепи.
Ранее 180–200 тысяч км гул подшипников валов редок. Но игнорировать его не стоит: при сильном износе валы может перекашивать.
Итог
Subaru Forester SK наименее хлопотен с мотором 2.5, пробегом до 100 тысяч км и подтвержденной заменой масла в вариаторе. Только не покупайте на последние деньги – посмотрите и на других «японцев».
О типичных неисправностях кроссовера Haval F7/F7х 1-го поколения «За рулем» рассказывал ранее.
Благодарим компанию «Рольф» за помощь в подготовке материала.
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