Лого ЗаРулем
#
Бренд годаЖурнал на домРазборка неделиЧто с бензином?Вопросы про качествоСкидкиТест маселДневник: Лада ИскраАвтоподборТаксиФорумПДДЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>

Этот японский кроссовер славится надежностью — но есть вопросы

Subaru Forester 5-го поколения: неисправности, цены, лучший выбор

Кроссовер Subaru Forester с кодом SK появился в 2018 году. Российской сборки у Subaru не было – все машины на вторичном рынке родом из Японии.

Переднеприводных версий не существует – так же как и Форестеров без оппозита.

Базовые «боксеры» – бензиновый атмосферник 2.0 FB20 (150 л. с.) и 2.5 FB25 (184–185 л. с.). После рестайлинга 2021 года добавился турбомотор 1.8 CB18 (177 л. с.).

Все работают в паре с клиноцепным вариатором Lineartronic TR580/TR690.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Кузов Subaru Forester

Subaru Forester
Subaru Forester

Кузов – повод не для гордости, а для дополнительной защиты. Лакокрасочное покрытие тонкое, толщиной около 100 мкм, и мягкое, а слоя цинка под краской прибор не обнаруживает. Меньше всего опасений за алюминиевые капот и передние крылья.
Кузов – повод не для гордости, а для дополнительной защиты. Лакокрасочное покрытие тонкое, толщиной около 100 мкм, и мягкое, а слоя цинка под краской прибор не обнаруживает. Меньше всего опасений за алюминиевые капот и передние крылья.
Сколы и царапины появляются легко. Повреждения до металла лучше подлечивать оперативно.
Сколы и царапины появляются легко. Повреждения до металла лучше подлечивать оперативно.

Пленкой желательно защищать не только уязвимые внешние панели, но и пороги – при неаккуратной посадке краска со временем может стесаться до металла.
Пленкой желательно защищать не только уязвимые внешние панели, но и пороги – при неаккуратной посадке краска со временем может стесаться до металла.
Пленкой желательно защищать не только уязвимые внешние панели, но и пороги – при неаккуратной посадке краска со временем может стесаться до металла.
Пленкой желательно защищать не только уязвимые внешние панели, но и пороги – при неаккуратной посадке краска со временем может стесаться до металла.

Без дополнительной антикоррозионной обработки картина может быть печальной уже через 4—6 лет. Ржавчина атакует не только места стыковки элементов и точки сварки, но и поверхность защищенных только краской деталей.

Снизу защита экранами фрагментарная, но слой пластизоля приличный.
Снизу защита экранами фрагментарная, но слой пластизоля приличный.
Коррозия подрамников начинается со сварных швов.
Коррозия подрамников начинается со сварных швов.

Рулевая рейка – середнячок. Стук может появиться после 90–130 тысяч км, но узел поддается восстановлению.
Рулевая рейка – середнячок. Стук может появиться после 90–130 тысяч км, но узел поддается восстановлению.
Подвеска – довольно надежная, хотя не без нюансов. Опорные подшипники амортизаторов могут пойти в расход и ранее 100 тысяч км. Сайлентблоки передних рычагов иногда демонстрируют износ после 60–100 тысяч км. Шаровые опоры сдаются после 80–100 тысяч км.
Подвеска – довольно надежная, хотя не без нюансов. Опорные подшипники амортизаторов могут пойти в расход и ранее 100 тысяч км. Сайлентблоки передних рычагов иногда демонстрируют износ после 60–100 тысяч км. Шаровые опоры сдаются после 80–100 тысяч км.

При исправной работе системы управления и заданном давлении масла фрикционные накладки колец муфты подключения задней оси (находится в хвосте корпуса вариатора) долговечны.
При исправной работе системы управления и заданном давлении масла фрикционные накладки колец муфты подключения задней оси (находится в хвосте корпуса вариатора) долговечны.
Задний дифференциал может шуметь после 100–120 тысяч км из-за износа подшипников.
Задний дифференциал может шуметь после 100–120 тысяч км из-за износа подшипников.

Рамки дверей из-за ржавчины под уплотнителями нередко перекрашивались еще по гарантии.
Рамки дверей из-за ржавчины под уплотнителями нередко перекрашивались еще по гарантии.

Задние арки начинают быстро и активно корродировать под уплотнителями.
Задние арки начинают быстро и активно корродировать под уплотнителями.
Сзади, как и спереди, амортизаторы способны потечь, а ступичные подшипники – загудеть после 80–120 тысяч км.
Сзади, как и спереди, амортизаторы способны потечь, а ступичные подшипники – загудеть после 80–120 тысяч км.

Камеры могут одномоментно перестать работать.
Камеры могут одномоментно перестать работать.
Датчики парковки чаще отказывают из-за неисправной проводки.
Датчики парковки чаще отказывают из-за неисправной проводки.

Тормозная система надежна, но без регулярного обслуживания суппорты могут закисать. Колодки обычно идут в утиль каждые 30–40 тысяч км.
Тормозная система надежна, но без регулярного обслуживания суппорты могут закисать. Колодки обычно идут в утиль каждые 30–40 тысяч км.
Карданная передача стала надежнее, чем на предшественниках, и реже требует внимания.
Карданная передача стала надежнее, чем на предшественниках, и реже требует внимания.

Салон и электроника Subaru Forester

Салон – образец консерватизма, но не выносливости.

  • Сборка местами хромает: пластиковые обшивки могут слабо держаться, в салоне появляются сверчки.

Глянцевый пластик не царапается разве что от взгляда.
Глянцевый пластик не царапается разве что от взгляда.

Кожаная отделка руля живуча – после 100 тысяч км начинает разве что лосниться.
Кожаная отделка руля живуча – после 100 тысяч км начинает разве что лосниться.
Обивка кресла толстокожа (тканевая тоже практична), а вот набивка проминается быстрее, чем хотелось бы. Первая жертва – боковые валики.
Обивка кресла толстокожа (тканевая тоже практична), а вот набивка проминается быстрее, чем хотелось бы. Первая жертва – боковые валики.

  • С возрастом электроника становится всё более строптивой, но на фоне нынешних «китайцев» она почти беспроблемна.
  • Отказы электрифицированного стояночного тормоза чаще всего случаются из-за проблем с проводкой.
  • Медиасистема иногда зависает, сбрасываются настройки. Лечится перезагрузкой или обновлением софта.
  • Из-за программных ошибок у машин 2019–2024 годов выпуска аккумулятор разряжается при длительной стоянке.

Двигатели Subaru Forester

Главная слабость двигателей – масложор. Это скорее не исключение, а закономерность: даже официально допускается расход до 0,5 л на 1000 км, то есть 5 л на 10 тысяч км это «норма», а канистра с маслом в багажнике – обычная картина. На практике у многих моторов расход масла растет быстрее после 80–120 тысяч км. Причина – тонкие и склонные к закоксовке маслосъемные кольца.

Машины 2019 года отзывали для замены клапана системы вентиляции картера двигателя (PCV). Также были отзывы по топливному насосу для автомобилей 2018–2019 годов выпуска.

Мотор 2.5 – «золотая середина» и намного более популярен, чем младший 2.0. Болячки у них схожие. Средний ресурс – около 250 тысяч км (у старшего мотора из-за меньшей нагруженности чуть больше), но сильно зависит от качества масла. Нагар на впускных клапанах из-за непосредственного впрыска – не откровение.

Этот японский кроссовер славится надежностью — но есть вопросы

  • Электромагнитная муфта системы изменения фаз газораспределения (AVCS) не терпит грязного масла.
  • Электронный термостат (TCV) нередко отказывает после 40–90 тысяч км. Симптом – печка дует только холодным.
  • Если слышите характерный треск при холодном запуске после 80–130 тысяч км – готовьтесь к замене натяжителя цепи привода ГРМ.
  • Каталитический нейтрализатор нередко разрушается после 90–140 тысяч км, крошки попадают в цилиндры и приводят к задирам: результат экономии на топливе.

Турбомотор 1.8 – редкий зверь. Известны случаи отказа клапана сброса избыточного давления. Симптом – потеря тяги и наличие ошибки при диагностике. Короткие поездки убивают сажевый фильтр – от замены спасает принудительная регенерация.

Этот японский кроссовер славится надежностью — но есть вопросы

Вариатор Subaru Forester

Вариатор Lineartronic второго поколения с индексом TR580 выпускается Subaru самостоятельно с 2011 года. В целом это один из наиболее крепких вариаторов, может служить до капремонта более 350 тысяч км. Принципиальное отличие от большинства конкурирующих конструкций – применение тянущей цепи, а не толкающего ремня.

Вариатор Lineartronic TR580/TR690
Вариатор Lineartronic TR580/TR690

Агрегат очень чувствителен к чистоте масла. Продукты износа, как в классическом автомате, в основном поставляют фрикционы блокировки гидротрансформатора. А от взвеси в первую очередь пострадают соленоиды гидроблока.

Обновлять рабочую жидкость нужно чаще регламентных 60 тысяч км – лучше каждые 30–40 тысяч км. Цепь не любит не только грязного масла, но и холодного: усиленно изнашивается при больших нагрузках на непрогретый вариатор. При длительной езде с высокими скоростями от вибраций изнашиваются пластиковые успокоители цепи.

Ранее 180–200 тысяч км гул подшипников валов редок. Но игнорировать его не стоит: при сильном износе валы может перекашивать.

Лучшие посты в MAX:
Volga получит российские моторы и АКП
Может ли бензин низкого экологического класса стать дешевле?
Avatr 11 обновили для России: цены от...

Итог

Subaru Forester SK наименее хлопотен с мотором 2.5, пробегом до 100 тысяч км и подтвержденной заменой масла в вариаторе. Только не покупайте на последние деньги – посмотрите и на других «японцев».

О типичных неисправностях кроссовера Haval F7/F7х 1-го поколения «За рулем» рассказывал ранее.

Благодарим компанию «Рольф» за помощь в подготовке материала.

Обзор выгодных предложений по ОСАГО в 2026

Согласие – ОСАГО. 100% онлайн за 5–10 минут. Дополнительно можно оформить Белую карту (расширение к ОСАГО для поездок в Беларусь) или Мини-каско — покрывает ущерб, даже если у виновника нет полиса.

АльфаСтрахование – ОСАГО. Е-ОСАГО. Страховая сумма до 500 000 ₽. Минимальный срок от 20 дней.

Сравни – ОСАГО. Сервис подбора и покупки полиса ОСАГО в 3 шага: рассчитать стоимость - выбрать лучшее предложение - купить.

Mafin – ОСАГО. Сервис автоматически заполняет данные автомобиля и сохраняет расчёты. Бонус от «За рулем»: промокод AFFILEAD10 - кэшбэк 10% от стоимости полиса. Примените промокод на сайте страхователя, введя его в специальное поле «Промокод».

Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль.

Реклама:
ООО "СК "Согласие". 7706196090 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6ayxwYUt6D6Z4tCQTusKfqc9FgyCrvkTDbnpgUUGzP81WHYQoJ
АО «АльфаСтрахование». 7713056834 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Fxae14GfsEb4WxKciSQEhvdLGPhAChhzzStRRiZat3zcxCcUL
ООО "ЭЛ СИ СИСТЕМС". 7730004900 23HWSj1HUuahiZs4tCUg4ytv466ktK1pNHHqrSbUJgMRKqMpDyDwhMj6r3QEC5eZDsm6zyffa3TKiF
ООО «Сравни.ру». 7710718303 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aykNXZb8AwGcLEwiHGeKbp71e4PeeoMEBzvsxPt8EwdPdHQan

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle