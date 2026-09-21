Этот японский кроссовер славится надежностью — но есть вопросы

Subaru Forester 5-го поколения: неисправности, цены, лучший выбор

Кроссовер Subaru Forester с кодом SK появился в 2018 году. Российской сборки у Subaru не было – все машины на вторичном рынке родом из Японии.

Переднеприводных версий не существует – так же как и Форестеров без оппозита.

Базовые «боксеры» – бензиновый атмосферник 2.0 FB20 (150 л. с.) и 2.5 FB25 (184–185 л. с.). После рестайлинга 2021 года добавился турбомотор 1.8 CB18 (177 л. с.).

Все работают в паре с клиноцепным вариатором Lineartronic TR580/TR690.

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Кузов Subaru Forester

Subaru Forester

Кузов – повод не для гордости, а для дополнительной защиты. Лакокрасочное покрытие тонкое, толщиной около 100 мкм, и мягкое, а слоя цинка под краской прибор не обнаруживает. Меньше всего опасений за алюминиевые капот и передние крылья. Сколы и царапины появляются легко. Повреждения до металла лучше подлечивать оперативно.

Пленкой желательно защищать не только уязвимые внешние панели, но и пороги – при неаккуратной посадке краска со временем может стесаться до металла. Пленкой желательно защищать не только уязвимые внешние панели, но и пороги – при неаккуратной посадке краска со временем может стесаться до металла.

Без дополнительной антикоррозионной обработки картина может быть печальной уже через 4—6 лет. Ржавчина атакует не только места стыковки элементов и точки сварки, но и поверхность защищенных только краской деталей.

Снизу защита экранами фрагментарная, но слой пластизоля приличный. Коррозия подрамников начинается со сварных швов.

Рулевая рейка – середнячок. Стук может появиться после 90–130 тысяч км, но узел поддается восстановлению. Подвеска – довольно надежная, хотя не без нюансов. Опорные подшипники амортизаторов могут пойти в расход и ранее 100 тысяч км. Сайлентблоки передних рычагов иногда демонстрируют износ после 60–100 тысяч км. Шаровые опоры сдаются после 80–100 тысяч км.

При исправной работе системы управления и заданном давлении масла фрикционные накладки колец муфты подключения задней оси (находится в хвосте корпуса вариатора) долговечны. Задний дифференциал может шуметь после 100–120 тысяч км из-за износа подшипников.

Рамки дверей из-за ржавчины под уплотнителями нередко перекрашивались еще по гарантии.

Задние арки начинают быстро и активно корродировать под уплотнителями. Сзади, как и спереди, амортизаторы способны потечь, а ступичные подшипники – загудеть после 80–120 тысяч км.

Камеры могут одномоментно перестать работать. Датчики парковки чаще отказывают из-за неисправной проводки.

Тормозная система надежна, но без регулярного обслуживания суппорты могут закисать. Колодки обычно идут в утиль каждые 30–40 тысяч км. Карданная передача стала надежнее, чем на предшественниках, и реже требует внимания.

Салон и электроника Subaru Forester

Салон – образец консерватизма, но не выносливости.

Сборка местами хромает: пластиковые обшивки могут слабо держаться, в салоне появляются сверчки.

Глянцевый пластик не царапается разве что от взгляда.

Кожаная отделка руля живуча – после 100 тысяч км начинает разве что лосниться. Обивка кресла толстокожа (тканевая тоже практична), а вот набивка проминается быстрее, чем хотелось бы. Первая жертва – боковые валики.

С возрастом электроника становится всё более строптивой, но на фоне нынешних «китайцев» она почти беспроблемна.

Отказы электрифицированного стояночного тормоза чаще всего случаются из-за проблем с проводкой.

Медиасистема иногда зависает, сбрасываются настройки. Лечится перезагрузкой или обновлением софта.

Из-за программных ошибок у машин 2019–2024 годов выпуска аккумулятор разряжается при длительной стоянке.

Двигатели Subaru Forester

Главная слабость двигателей – масложор. Это скорее не исключение, а закономерность: даже официально допускается расход до 0,5 л на 1000 км, то есть 5 л на 10 тысяч км это «норма», а канистра с маслом в багажнике – обычная картина. На практике у многих моторов расход масла растет быстрее после 80–120 тысяч км. Причина – тонкие и склонные к закоксовке маслосъемные кольца.

Машины 2019 года отзывали для замены клапана системы вентиляции картера двигателя (PCV). Также были отзывы по топливному насосу для автомобилей 2018–2019 годов выпуска.

Мотор 2.5 – «золотая середина» и намного более популярен, чем младший 2.0. Болячки у них схожие. Средний ресурс – около 250 тысяч км (у старшего мотора из-за меньшей нагруженности чуть больше), но сильно зависит от качества масла. Нагар на впускных клапанах из-за непосредственного впрыска – не откровение.

Электромагнитная муфта системы изменения фаз газораспределения (AVCS) не терпит грязного масла.

Электронный термостат (TCV) нередко отказывает после 40–90 тысяч км. Симптом – печка дует только холодным.

Если слышите характерный треск при холодном запуске после 80–130 тысяч км – готовьтесь к замене натяжителя цепи привода ГРМ.

Каталитический нейтрализатор нередко разрушается после 90–140 тысяч км, крошки попадают в цилиндры и приводят к задирам: результат экономии на топливе.

Турбомотор 1.8 – редкий зверь. Известны случаи отказа клапана сброса избыточного давления. Симптом – потеря тяги и наличие ошибки при диагностике. Короткие поездки убивают сажевый фильтр – от замены спасает принудительная регенерация.

Вариатор Subaru Forester

Вариатор Lineartronic второго поколения с индексом TR580 выпускается Subaru самостоятельно с 2011 года. В целом это один из наиболее крепких вариаторов, может служить до капремонта более 350 тысяч км. Принципиальное отличие от большинства конкурирующих конструкций – применение тянущей цепи, а не толкающего ремня.

Вариатор Lineartronic TR580/TR690

Агрегат очень чувствителен к чистоте масла. Продукты износа, как в классическом автомате, в основном поставляют фрикционы блокировки гидротрансформатора. А от взвеси в первую очередь пострадают соленоиды гидроблока.

Обновлять рабочую жидкость нужно чаще регламентных 60 тысяч км – лучше каждые 30–40 тысяч км. Цепь не любит не только грязного масла, но и холодного: усиленно изнашивается при больших нагрузках на непрогретый вариатор. При длительной езде с высокими скоростями от вибраций изнашиваются пластиковые успокоители цепи.

Ранее 180–200 тысяч км гул подшипников валов редок. Но игнорировать его не стоит: при сильном износе валы может перекашивать.

Итог

Subaru Forester SK наименее хлопотен с мотором 2.5, пробегом до 100 тысяч км и подтвержденной заменой масла в вариаторе. Только не покупайте на последние деньги – посмотрите и на других «японцев».

О типичных неисправностях кроссовера Haval F7/F7х 1-го поколения «За рулем» рассказывал ранее.

Благодарим компанию «Рольф» за помощь в подготовке материала.

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