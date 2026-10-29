С двумя карбюраторами, на шести колесах... — таких ВАЗ-2103 вы точно не встречали!

Эксперт Канунников рассказал про редкие версии третьей модели Жигулей

Как появился ВАЗ-2103, как прославился ролями в кино и как получил мировую известность, рассказано тут, тут и тут.

Уйти, чтобы остаться

В СССР ВАЗ‑2103 продолжали ценить даже когда самыми мощными и престижными Жигулями стал ВАЗ‑2106. Да и в начале 80‑х, когда наиболее модной по дизайну тольяттинской машиной стала «пятерка», покупатели старшего возраста продолжали выделять «трешку» с ее более консервативной, но по-своему нарядной ­стилистикой.

Проект модернизации ВАЗ‑2103 от фирмы Porsche.

ВАЗ‑2103 сняли с производства в 1984 году. За 12 лет – невеликий по сравнению с иными моделями Жигулей срок – изготовили 1 204 899 автомобилей. Тоже относительно немного.

Но секрет нынешней любви к «трешке» связан в первую очередь с тем, что она – один из символов именно советской, легендарной уже эпохи. Получается, ее вовремя сняли с производства. Действительно, вовремя уйти – большое искусство.

Салон «трешки», сделанный Porsche.

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Стартовая решетка

Международная спортивная карьера ВАЗ‑2103 началась в 1974 году на финском ралли «1000 озер». Но экипаж Л. Шувалов – Л. Потапчик сошел с дистанции. В том же году греческий экипаж на сложнейшем ралли «Акрополис» завоевал на автомобиле Lada 1500 десятое место в абсолютном зачете.

Lada 1500 с мотором 1.6 на ралли «Акрополис‑76».

Самое громкое раллийное достижение в советской истории – результат экипажа Стасис Брундза – Арвидас Гирдаускас на «Акрополис» в 1976 году: гонщики завоевали шестое место в абсолютном зачете и первое в своем классе. Правда, экипаж выступал на «трешке» уже с двигателем 1,6 л.

Двигатель 1.5 для ралли и кольцевых гонок в СССР форсировали до 145–150 л. с. Дорабатывали ВАЗ‑2103 для спорта и за рубежом. Чехословацкая мастерская Metalex в 1975–1978 годах построила около двух десятков VAZ 2103 Rallye. Двигатель 1.6 со степенью сжатия 10,6 и карбюратором Weber развивал 115 л. с.

VAZ 2105 Rallye A2 чешской мастерской Metalex.

Фирма Castrol создала экспериментальный автомобиль с мотором 1,6 л и двумя карбюраторами Weber. На Дмитровском полигоне машина развила 196 км/ч. Именно на основе этой конструкции построили автомобиль для ралли «Акрополис‑76».

Из жизни экзотов

На основе ВАЗ‑2103 осенью 1973 года создали первый советский автомобиль с роторным двигателем. Под руководством конструктора Леонида Новикова в «тройку» установили двухсекционный 120‑сильный мотор Maзды RX2. Машину на заводе прозвали «Вазда-Т34». Именно с этой работы началась история СКБ по роторно-поршневым двигателям под руководством Бориса Поспелова.

Кабриолет группы «Автородео».

Для заводского шоу «Автородео» под руководством А. Долбиша из ВАЗ‑2103 сделали открытый автомобиль. Позднее появился аналогичный шестиколесный шоу-кар с элементами более поздних моделей.

Трехосный шоу-кар каскадеров.

О том, какие моторы для машин спецслужб делали на ВАЗе, «За рулем» уже рассказывал.