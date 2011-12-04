Неделя выдалась богатой на автомобильные события как в России, так и за рубежом. Но обо всем по порядку. Начнем с российских. На этой неделе стартовало серийное производство седана Lada Granta. По традиции, на церемонии, посвященной сходу с конвейера автомобиля под заводским номером 000 001, присутствовало высшее руководство компании. Президент АВТОВАЗа Игорь Комаров поблагодарил всех сотрудников завода и отметил, что Lada Granta создавалась в самый сложный для предприятия период. «И я думаю, не будет преувеличением сказать, что мы, автовазовцы, вложили в подготовку производства автомобиля все свои силы и знания. Вложили свою душу. Друзья, я уверен, запуск в серию Lada Granta — начало жизни нового АВТОВАЗа», — объявил он.
Тольяттинский автогигант действительно делает большую ставку на эту модель. К примеру, в 2012 г. АВТОВАЗ планирует выпустить 150 тыс. экземпляров Lada Granta, ради чего на заводе ввели третью смену. Подключается и государство — Минпромторг уже предложил перевозить автомобили к потребителям на Дальний Восток за счет государства. Кроме того, стала известна и примерная стоимость Lada Granta в комплектации «Люкс». По словам директора проекта Олега Груненкова, она составит 310–320 тыс. рублей. Учитывая довольно солидный набор опций, входящих в данную комплектацию, предложение выглядит действительно неплохим. В общем, похоже, на АВТОВАЗе начали понимать, чего хочет их клиент. Теперь главное, чтобы качество тоже не подкачало и тогда, уверен, Lada Granta может стать настоящим бестселлером. Вот только самую первую серийную модель получить все равно не удастся — она останется в музее. Такова традиция.
Тем временем продолжаются приготовления к вводу новых правил техосмотра. К примеру, на этой неделе обнародовано постановление
правительства, подготовленное Минтрансом. Оно существенно сокращает список документов, которые необходимо предоставить при прохождении ТО: медицинская справка и полис ОСАГО исключены, потребуется только удостоверение личности и свидетельство о регистрации ТС. При этом Минтранс также решил снизить степень защиты
для талонов техосмотра. Впрочем, это еще не означает, что подделать талон будет легко — просто теперь документ будет лишен так называемой «орловской печати», а значит, выпускать его сможет не только «Гознак».
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На первый взгляд, водителям действительно идут навстречу и стараются упростить процедуру. Однако цена вопроса до сих пор остается открытой. Вот и президент Российского союза автостраховщиков Павел Бунин рассказал, что техосмотр, чтобы бизнес был рентабельным и честным, должен стоить около 2,5 тыс. рублей
. Несмотря на то, что Федеральная служба по тарифам недавно заявила, что цена техосмотра не должна превышать 958 рублей, Бунин уверен, что коммерсантам будет невыгодно открывать новые пункты ТО, если они не будут приносить прибыли. А ведь владельцам автомобилей еще придется заключать договор
, причем те, кто не пройдет техосмотр с первого раза, будут платить за повторную диагностику. В общем, в этой истории до сих пор не расставлены все знаки препинания. За обсуждением того, сколько будет стоить процедура, какие понадобятся документы и какие для этого нужны нормативы, многие забывают, что изначально речь шла вообще об отмене техосмотра как такового. К чему же приведут нововведения? Чем закончится очередной конфликт интересов между бизнесменами и государством? Пока неясно, однако в любом случае мы возьмем процедуру техосмотра под пристальное наблюдение, а после Нового года обязательно расскажем, что же поменялось в процессе получения заветного талончика.
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Впрочем, если проверить автомобиль на правильность функционирования систем можно довольно легко, то с водителями и пешеходами бывает гораздо труднее. Не успели мы отойти от громкого ДТП в московском районе Бирюлево, как в столице опять пострадал пешеход
. На этот раз ДТП устроил чемпион мира и Европы по карате Вадим Тоноян, который, управляя своей Audi TT, сбил студентку. И если в «бирюлевском» случае комиссия установила
, что наезд на пешеходов был неизбежен, то в этот раз пешеход шел по «зебре», что зафиксировала камера видеонаблюдения.
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Признаться честно, писать о таких событиях прискорбно и неприятно. А ведь еще цены на бензин постоянно растут и, по мнению некоторых экспертов
, к январю стоимость 95-го достигнет важной психологической отметки в 30 рублей. К тому же выясняется, что даже власть имущие экономят на КАСКО
для своих машин, и попади ты, не дай Бог, в аварию — будешь платить по полной программе. В общем, от всех этих событий у водителей растет агрессия,
и выливают они ее и на сотрудников полиции, и на других участников движения.
Понимая, что не все меня услышат, все же заявлю: люди, остановитесь! Поймите, ни одна «светофорная гонка», месть за подрезание или опоздание на встречу не стоят того, чтобы выплескивать свою злость на других. Ведь сколько законов ни принимай, ездить по дорогам станет приятно и безопасно только тогда, когда мы будем относиться друг к другу с уважением. К тому же у всех автомобилистов есть поводы для радости. Один из них — стартовавший на этой неделе Международный автосалон в Токио.
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Описывать все представленные на выставке концепты и новинки не будем — не хватит места. Выделим лишь основные. Прежде всего, в Токио традиционно блистали японские производители. Toyota показала свой спорткар GT 86
. Купе разрабатывалось совместно с Subaru и получило оппозитный 2,0-литровый двигатель Boxer, способный выдать 200 л.с. и 205 Нм крутящего момента, который передается на задние колеса. По такой же схеме организовано и купе BRZ от Subaru
. Хотя оба производителя пока не называют цены на свои машины, известно, что Subaru BRZ появится в России уже в июне
.
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Mazda представила концепт Takeri
, который предвосхищает выход серийной 6-й модели нового поколения. Автомобиль получился довольно футуристичным, причем создатели говорят, что в серию машина пойдет практически не измененной — лишь поставят зеркала вместо камер да заменят дверные ручки. Известно, что новая Mazda 6 обзаведется моторами SkyActiv получит систему «старт-стоп» и технологию рекуперации энергии при торможении. Не исключается и выход гибридной версии.
Другой японский производитель, Honda, рассказал
о новых двигателях и трансмиссиях. Компания выводит на рынок новое семейство моторов Earth Dreams, которое начнут устанавливать на автомобили в 2012–2013 годах, а также усовершенствованные вариаторы. Кроме того, Honda обещает сделать двигатели V6 предыдущего поколения мощнее. Что же получится у японских специалистов, узнаем с выходом первых серийных автомобилей.
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Что же касается европейских компаний, то стоит отметить новый концепт Cross Coupe от Volkswagen
. Автомобиль длиной 4345 мм позиционируется как среднее звено между кроссоверами Tiguan и Touareg. Четырехместный автомобиль получил гибридную силовую установку, в которой «скрестили» бензиновый двигатель TSI и два электромотора. Суммарная мощность — 265 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает приблизительно 7 секунд, а максимальная скорость- 201 км/ч. Кроме того, новинка оснащена новой системой полного привода.
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Однако самый оригинальный экспонат Токийского автосалона — это, безусловно, концепт Toyota Fun-Vii
. Автомобиль представляет собой невероятную смесь смартфона с автомобилем — всю поверхность концепта можно использовать как дисплей, отображающий разнообразный контент. Примерно такой же функцией обладает и интерьер Toyota Fun-Vii, способный не только показывать различные изображения, но и общаться с водителем и пассажирами при помощи голосового интерфейса. Стоит ли говорить про связь с различными устройствами и окружающими автомобилями? В общем, посмотрев на Toyota Fun-Vii, понимаешь, что будущее из фантастических фильмов уже наступило. Радует, что оно оказалось не мрачным и печальным, а высокотехнологичным и ориентированным на человека.
Кстати, о будущем. В ближайшее время на территории России должны появиться высокоскоростные платные автомагистрали с хорошим качеством покрытия — по крайней мере, так обещает нам наше правительство. Мы решили спросить у наших читателей, какую скорость на таких дорогах они считают приемлемой. Большинство высказалось за увеличение лимита со стандартных для автомагистрали 110 км/ч до 130 км/ч. На втором месте оказался вариант, предлагающий увеличить скорость до 150 км/ч, на третьем — не ограничивать ее вообще по образцу немецких автобанов. И лишь 14% считают, что надо оставить все как есть. Такое соотношение сил вполне понятно — люди просто хотят понимать, за что они платят. Уж коли за проезд по дорогам берут пусть малую, но мзду, то будьте добры и покрытие улучшить, и скорость движения сделать выше, чем на бесплатной альтернативе. Думаю, всем строителям платных трасс и специалистам из госорганов стоило бы учесть результаты этого опроса.
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На десерт история из Великобритании: телерадиовещательная корпорация BBC на этой неделе извинилась за поведение известного ведущего Джереми Кларксона
. Тот, комментируя забастовку, сказал, что расстрелял бы протестующих на глазах у их семей. Ведь они, сидя на государственном довольствии, протестами мешают самым обычным людям зарабатывать себе на хлеб. Кларксон, конечно, шутил, но на BBC решили взяться за своего подопечного и избежать двусмысленности. Надеюсь, когда-нибудь и у нас начнут отвечать за все слова, звучащие перед большой аудиторией, особенно — с телевизионных экранов.
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