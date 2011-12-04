О Токийском автосалоне, начале серийного производства Lada Granta, ценах на бензин, техосмотре по новым правилам, громких ДТП и автомобилях-смартфонах.

Неделя выдалась богатой на автомобильные события как в России, так и за рубежом. Но обо всем по порядку. Начнем с российских. На этой неделе стартовало серийное производство седана Lada Granta. По традиции, на церемонии, посвященной сходу с конвейера автомобиля под заводским номером 000 001, присутствовало высшее руководство компании. Президент АВТОВАЗа Игорь Комаров поблагодарил всех сотрудников завода и отметил, что Lada Granta создавалась в самый сложный для предприятия период. «И я думаю, не будет преувеличением сказать, что мы, автовазовцы, вложили в подготовку производства автомобиля все свои силы и знания. Вложили свою душу. Друзья, я уверен, запуск в серию Lada Granta — начало жизни нового АВТОВАЗа», — объявил он.

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Тольяттинский автогигант действительно делает большую ставку на эту модель. К примеру, в 2012 г. АВТОВАЗ планирует выпустить 150 тыс. экземпляров Lada Granta, ради чего на заводе ввели третью смену. Подключается и государство — Минпромторг уже предложил перевозить автомобили к потребителям на Дальний Восток за счет государства. Кроме того, стала известна и примерная стоимость Lada Granta в комплектации «Люкс». По словам директора проекта Олега Груненкова, она составит 310–320 тыс. рублей. Учитывая довольно солидный набор опций, входящих в данную комплектацию, предложение выглядит действительно неплохим. В общем, похоже, на АВТОВАЗе начали понимать, чего хочет их клиент. Теперь главное, чтобы качество тоже не подкачало и тогда, уверен, Lada Granta может стать настоящим бестселлером. Вот только самую первую серийную модель получить все равно не удастся — она останется в музее. Такова традиция.