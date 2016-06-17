Прибалтийский Джеймс Бонд на Volvo устроил полицейским шоу века

Оставьте шутки про неторопливость жителей Прибалтики. Всем известна их любовь к ралли! А еще у наших северных соседей попадаются персонажи, устраивающие гонки с полицией на зависть американским и отечественным лихачам.

«Гонщиков» в России предостаточно, хватает сорвиголов и в Штатах, где нередки впечатляющие погони с полицией. Думаете, такое немыслимо в Литве? Видео, сделанное местным полицейским экипажем, решительно говорит об обратном.

Копы сели на хвост Volvo XC90 прошлого поколения, которая мчалась по загородному шоссе во весь опор. На шведских кроссоверах, согласно стереотипам, ездят законопослушные отцы семейств, однако этот персонаж явно не вписывается в классический образ. Сюрпризы начались, когда из автомобиля повалил дым. Сперва может показаться, что у Volvo возникла техническая неисправность, однако в сопровождении к видео сказано: кроссовер пытался сбросить полицию с хвоста при помощи хитроумного устройства а-ля девайс в стиле Джеймса Бонда.

На этом «антиполицейский» потенциал XC90 не иссяк. В какой-то момент автомобиль сбрасывает прямо под колеса машины сил правопорядка… шипы. На записи виден момент их отстрела. Не совсем понятно, зачем водителю кроссовера такой арсенал, но разъяснения ему определенно пришлось дать — литовский Бонд все-таки был пойман.

Отечественные лихачи пока не дошли до таких технических изысков, но полиции без боя не сдаются. Крайне резонансной стала история с Гелендвагеном золотой молодежи, после которого было введено понятие «опасная езда».

Водители, практикующие опасное вождение, находятся в зоне риска. Поэтому для них может быть введен повышающий коэффициент ОСАГО.

Автор: Асатур Бисембин

Фото, видео: YouTube