Видеорегистраторы в мороз: как умирают аккумуляторы? Спецтест

Абсолютное большинство видеорегистраторов, продаваемых в России, снабжены литий-ионными аккумуляторами. Такие батареи обеспечивают возможность автономной съемки без питания от прикуривателя. Как показал наш опрос крупнейших брендов автомобильных «черных ящиков», такой тип аккумуляторов — одна из главных ахиллесовых пят надежности автокамер и причина номер один обращения пользователей в сервисные центры. Почему? Давайте разбираться.

Российских автомобилистов не испугаешь любителями вскрыть салон чужой машины и поживиться чем-нибудь ценным. Во всяком случае, именно такие выводы напрашиваются, когда практически в каждой пятой машине в отсутствие водителя преспокойно висит видеорегистратор. Автовладельцев можно понять — не у каждого хватит терпения каждый раз снимать/устанавливать камеру. Особенно если крепление неудобное, а в корпус модели придется постоянно вставлять (и извлекать) кабель питания. И все же за редким исключением привычка не оставлять регистратор в машине может самым непосредственным образом повлиять на надежность устройства.

Самый уязвимый компонент регистратора — литиевый аккумулятор. Пики выхода батарей из строя приходятся на зимний и летний периоды, именно в это время пользователи массово несут неисправные камеры в сервисные центры. Пока на дворе морозы, сосредоточимся именно на зимнем подходе к правильной эксплуатации регистратора. И поможем читателям не «убить» свои автокамеры до наступления потепления.

Чем грозит зимняя ночевка регистратору

Против физики не попрешь: при низких температурах с литиевыми аккумуляторами в регистраторах происходят не самые приятные вещи. Например, батареи могут быстро потерять емкость и в силу снижения рабочего тока будут уже не в состоянии обеспечивать должное электропитание устройств. Другими словами, элемент питания попросту не сможет отдавать энергию. Поэтому, если из замерзшего аппарата извлечь кабель питания, камера может резко выключиться, не успев корректно сохранить текущий видеофайл.

Выходя из строя, литий-ионная батарея в регистраторе попросту вспучивается.

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А теперь возвращаемся к нежеланию водителей забирать регистратор из салона. В зимнее время при регулярной эксплуатации машины камера практически ежедневно проходит жесткий сценарий использования. За ночь оставленный в транспорте гаджет, а также его батарея, основательно промерзает. Утром в заведенной машине камера включается, салон постепенно прогревается, «глазок» закономерно попадает в условия быстрого и сильного (в зависимости от мороза за бортом) перепада температур. Все та же бессердечная физика не дремлет — рано или поздно в корпусе регистратора обнаружится вздувшаяся, то есть выведенная из строя, батарея.

В самых неудачных случаях замена аккумулятора потребуется после первой же ночевки камеры в машине при минусовой температуре. Одни производители пытаются решить проблему зарядкой батареи низким током. Это несколько минимизирует деструктивное воздействие на аккумулятор. Более прогрессивные бренды устанавливают ограничение: если встроенный датчик фиксирует отрицательную температуру окружающей среды, зарядка батареи автоматически прекращается.

Вам, конечно, может повезти, и модель с качественным аккумулятором проработает несколько сезонов. Можно и не заметить умирание батареи. Дело в том, что в грамотно спроектированных моделях на материнской плате устанавливается «часовая» батарейка, которая призвана хранить установки даты/времени и настройки. В типовых дешевых «китайцах» такого элемента нет, сохранение данных требует наличие работоспособного литиевого компонента. Если же он вышел из строя, то после каждого выключения все установки будут сбрасываться. По этому поводу вспоминается жалоба на одном развлекательном ресурсе: мол, как же так, столько роликов подряд с разных регистраторов — и везде сбитые дата и время!

Аккумулятор аккумулятору рознь: как и с любыми комплектующими, бывают элементы подешевле и подороже. Поэтому одна батарея выдержит даже весьма суровую морозную зиму, а другая вздуется от перепада температуры после первой же ночевки.

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Может сказаться и банальное качество сборки элемента питания. Например, китайский работник сделает недостаточно плотный шов оболочки аккумулятора или поцарапает (да, и такое бывает!) «кожух» батареи при установке в корпус регистратора. Через образованную щель будет постоянно просачиваться воздух, что вместе с зарядкой при перепаде температуры максимум за пару ночей прикончит аккумулятор.

Вывод? Вне зависимости от бренда регистратор с литий-ионным или полимерным аккумулятором не следует оставлять зимой в машине. Самое правильное решение — забирать его с собой, когда вы покидаете автомобиль. Если принести камеру из теплого помещения, у вас никогда не возникнет проблем с включением устройства. В идеале для максимального сохранения «здоровья» батареи желательно хотя бы несколько минут подождать, чтобы салон прогрелся. И только после этого включать регистратор.

Очевидный парадокс

Казалось бы, раз литиевые источники питания малопригодны для российских пользователей (которые, как известно, не любят читать инструкции) и негативно сказываются на надежности регистратора — надо искать другое решение! И оно есть — суперконденсаторы, они же ионисторы. По сути это перезаряжаемая батарейка (с низкой емкостью), вывести ее из строя практически невозможно. Такая батарея мало восприимчива к перепадам температур и игнорирует регулярные и длительные морозные ночевки.

Исторически так сложилось, что суперконденсаторы повсеместно используются корейскими производителями регистраторов. Возможно, это связано с вежливостью как национальной чертой — кореец не будет «тыкать» камерой в лицо автохаму или инспектору, а для фото- и видеофиксации последствий ДТП прекрасно подойдет смартфон. А значит, нет необходимости в 5-15-30 минутах «автономки» без питания от прикуривателя. Наличие суперконденсатора подразумевает отсутствие возможности постоянно забирать работающую камеру из салона. Поэтому вы вряд ли встретите в корейских аппаратах сквозное питание через кронштейн. Зачем усложнять конструкцию, если водитель не будет «беспокоить» устройство регулярным снятием и установкой?

BlackVue DR750S-2CH — типичный топовый регистратор из Южной Кореи с суперконденсатором.

Наш опрос производителей регистраторов показал, что отсутствие массового перехода брендов (в частности, ориентированных на Россию) на ионисторы обусловлен... стереотипным мышлением потребителей. При выборе модели покупатель в большинстве случаев воспринимает отсутствие литиевого аккумулятора (и как следствие — автономной работы модели) как однозначный минус. Мол, как же так, а вдруг нужно будет что-нибудь заснять вне машины? Но суть в том, что на практике вероятность использования регистратора как автономной камеры, вне салона автомобиля, стремится к нулю. В самом деле: в Сети сотни тысяч записей с авторегов. Как вы думаете, сколько из них сделаны без внешнего питания? Таких записей практически нет!

Постепенно бренды начинают проявлять настойчивость в этом вопросе: все больше компаний заходят в нишу неснимаемых регистраторов, а ионисторы постепенно перестают быть прерогативой высокого ценового сегмента. Нынче достойные предложения с суперконденсаторами есть в диапазоне до 10 000 рублей, например, Neoline Wide S31, похожий на него SilverStone F1 CROD A85-FHD, а также TrendVision Tube и Split.

Neoline Wide S31 с суперконденсатором (4600 рублей).

Методика тестирования и участники

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Мы рассказали о том, как правильно эксплуатировать регистраторы с аккумуляторами в зимнее время. Конечно, в рамках такой темы сам собой напрашивается эксперимент с имитацией поведения типичного автомобилиста: оставить камеру на ночь в машине морозной зимней ночью. Заранее уточним, что тест исключительно прикидочный. По нему нельзя оценивать долгосрочную надежность устройства и прогнозировать его поведение спустя недели и месяцы непрерывного хранения и эксплуатации на морозе. К тому же за исключением одной модели во всех случаях происходило нарушение прописанных в инструкции условий эксплуатации.

Тестирование на морозостойкость получилось, мягко говоря, не слишком масштабным. Почему? Мы обратились к наиболее заметным на российском рынке брендам регистраторов и даже предложили им самостоятельно выбрать участников теста. Единственное условие (помимо наличия литиевой батареи), дабы минимально уравнять участников, заключалось в предоставлении именно однокамерного аппарата. Неважно, «сольного» или гибридного. Большинство компаний отказались. А тех, что в итоге согласились, еще пришлось поуговаривать.

И это предсказуемо — мало у кого из брендов есть морозильные камеры, чтобы самостоятельно тестировать свои регистраторы. И как следствие быть полностью уверенным в способности той или иной модели выдержать суровые испытания русскими морозами. После внимательного изучения потрохов моделей и сопоставления с заявленными температурными режимами эксплуатации зачастую складывается ощущение, что отдельные производители берут показатели с потолка (речь не об участниках нашего теста). Или принимают на веру смело заявляемые китайскими фабриками цифры. Правда в них или вымысел — для бренда дело десятое.

Заключительный этап испытаний проводился в профессиональной температурной камере. Цена такой установки родом из Японии — около 3 млн рублей. Неудивительно, что в лучшем случае бренды если и тратятся, то на бытовые морозильные камеры за 10–12 тысяч, которые для серьезных испытаний не подходят в принципе.

И тем не менее мы собрали шесть моделей популярных на нашем рынке брендов видеорегистраторов: Supra, Inspector, Mio, AdvoCam, Artway и TrendVision. Тестирование проводилось в несколько этапов, перед каждым все участники подзаряжались в течение трех часов. Первый этап происходил три ночи подряд.

Модели находились в морозильной камере в выключенном состоянии на протяжении 15 часов сначала при температуре —10°C. На следующую ночь — при —10°C, в последнюю — при —35°C. После каждого захода мы сначала пытались включать устройства вручную, от аккумулятора. После — от прикуривателя. При возникновении проблем — десятиминутные отогрев и новая попытка включения. Это был первый этап тестирования.

На втором этапе мы откровенно поиздевались над устройствами, ведь упустить возможность провести максимально суровый тест на выживание с резким перепадом температур мы не могли. Все тестируемые модели были подключены к прикуривателям и производили видеосъемку.

Устройства помещались в камеру, которая сначала быстро охлаждалась до —50°C, далее такая температура поддерживалась один час.

После температурного шторма регистраторы доставали, осматривали, пробовали включать в автономном режиме (проверка состояния батарей), а после нагревали в камере уже до +50 °C опять же на один час. Ниже расскажем, что из этого получилось.

Но для начала пройдемся по участникам тестирования чуть более подробно.

Mio MiVue 786, 9000 рублей

Модель из обновленной линейки тайваньского бренда Mio в первую очередь привлекает необычным дизайном, издалека устройство легко перепутать с мини-колонкой. Особых инноваций здесь не наблюдается — крепкий «середняк» с хорошей Full HD—съемкой, Wi—Fi и фирменным спидкамом. MiVue 786 производит впечатление крепкого качественного устройства. Но при такой цене нам очень не хватает сквозного питания через кронштейн. Кроме того, присутствует возможность докупить и подключить заднюю камеру, но в продаже этот аксессуар пока отсутствует.

S upra SCR-577, 3000 рублей

Выбор представителей Supra нас откровенно удивил — компания предложила одну из своих самых дешевых моделей. Да и внешне устройство, скажем прямо, смотрится не более чем на свои три тысячи рублей. Что ж, тем интереснее было посмотреть, как этот супербюджетник пройдет череду хардкорных испытаний.

AdvoCam — FD Black — II GPS +ГЛОНАСС, 5500 рублей

Новинка конца 2017 года от лидера (по объему продаж) отечественного рынка видеорегистраторов — российской компании AdvoCam. За длинным названием скрывается преемник популярного в СНГ бюджетного AdvoCam-FD Black-GPS. Для понимания хитовости предшественника — спустя более чем четыре года после выпуска у модели ежемесячно около 10 тысяч поисковых запросов в «Яндексе». Тогда как даже стабильные 3–4 тысячи уже означают хороший спрос на модель. По сравнению с предшественником прибавилась поддержка ГЛОНАСС для более быстрого поиска и надежного удерживания сигнала, а также спидкам. В остальном это все тот же компактный Full HD—регистратор с крупным 2,7-дюймовым экраном и подачей питания через крепление.

Inspector SCAT Se , 14 500 рублей

Гибрид, без оговорок знаковый для всего рынка радар-детекторов. Первый и пока единственный аппарат со встроенной картографией всей России. Это значит, что устройство в любой точке страны всегда точно знает разрешенный лимит скорости. Прежде этим могли похвастать только навигационные приложения. За фишку придется доплатить 3–4 тысячи рублей (есть версия SCAT S без карт). Помимо этого одна из самых примечательных особенностей модели — наличие большого 3,5-дюймового экрана с сенсорным управлением и поддержка сигнатурного режима работы радар-детектора.

Artway MD-102, 7500 рублей

Бренд Artway зарекомендовал себя, главным образом, весьма недорогими, бюджетными устройствами. Участник теста не стал исключением. Этот гибридный аппарат не может похвастаться примечательными особенностями, зато его цена делает устройство одной из самых доступных на нашем рынке комбо-моделей. Сам производитель обращает внимание особое износостойкое покрытие корпуса Shockproof. Указано, что оно «не только приятное на ощупь, но и обладает рядом полезных качеств: гасит удары, скрывает мелкие царапины и не выскользнет из рук при установке устройства».

TrendVision TDR-719S , 11 000 рублей

Без этой модели тест точно не обошелся бы — разработчик заверил нас, что использует некие специальные морозостойкие аккумуляторы. Такие, что после зимней ночи и емкость ничуть не теряют, и позволят без проблем запустить регистратор. Перед тестом был скепсис насчет существования подобного рода сверхнадежный литиевых батарей. Тем не менее лишь у TrendVision TDR—719S — единственного из всех участников теста — прямо в характеристиках документируется возможность эксплуатация при —35°C. В остальном аппарат вряд ли нуждается в представлении, это аналог одного из самых технологичных в России регистраторов TrendVision TDR-718GP.

Результаты теста

Проигравших не оказалось. Несмотря на все испытания, аккумуляторы участников остались живы, а покрытые инеем устройства даже после 15 часов при морозе —35°C мгновенно включались от прикуривателя.

Модель Supra SCR-577 AdvoCam-FD Black-II GPS+ГЛОНАСС Artway MD-102 Mio MiVue 786 TrendVision TDR-719S Inspector SCAT Se Цена 3000 руб. 5500 руб. 7500 руб. 9000 руб. 11 000 руб. 14 500 руб. Заморозка при —10 °C на 15 часов Включение от прикуривателя + + + + + + Включение и работа от аккумулятора + + + —* + + Заморозка при —20 °C на 15 часов Включение от прикуривателя + + + + + + Включение и работа от аккумулятора + + — —* + — Заморозка при —35 °C на 15 часов Включение от прикуривателя + + + + + + Включение и работа от аккумулятора + + — —* + — Заморозка до —50 °C, нагрев до +50 °C Включение от прикуривателя + + + + + + Включение и работа от аккумулятора + + + + + +

*Во всех испытаниях в отсутствие внешнего питания Mio MiVue 786 включался, показывал приветственную заставку и выключался. При извлечении кабеля зарядки резкого выключения не происходило, то есть корректно сохранялось видео и настройки. Уже после теста производитель сообщил нам, что должным образом работать и обеспечивать до 10 минут автономной съемки регистратор будет только после установки доступной на официальном сайте последней версии прошивки. Обновление программного обеспечения действительно привело батарею в чувство.

Заморозка при —10° C . Ничего интересного — все регистраторы включались вручную и показывали корректный уровень заряда батареи.

Ничего интересного — все регистраторы включались вручную и показывали корректный уровень заряда батареи. Заморозка при —20° C . Artway MD-102 при попытке автономного запуска ограничивался приветственным роликом и выключался, однако несколько минут в теплой комнате устранили эту неприятность. TrendVision TDR —719 S показал на экране минимальный уровень заряда аккумулятора, но устройство нормально включалось. После пятиминутного отогрева модель показала полный заряд. Inspector SCAT Se работал от прикуривателя, но включаться вручную согласился только после отогрева. До этого при питании от сети эта модель демонстрировала разряд аккумулятора и при извлечении кабеля питания резко выключалась.

Artway MD-102 при попытке автономного запуска ограничивался приветственным роликом и выключался, однако несколько минут в теплой комнате устранили эту неприятность. —719 показал на экране минимальный уровень заряда аккумулятора, но устройство нормально включалось. После пятиминутного отогрева модель показала полный заряд. Inspector SCAT Se работал от прикуривателя, но включаться вручную согласился только после отогрева. До этого при питании от сети эта модель демонстрировала разряд аккумулятора и при извлечении кабеля питания резко выключалась. Заморозка при —35° C . Artway MD —102 и Inspector SCAT Se показали аналогичные заморозке до —20°C результаты: для полного восстановления аккумуляторов устройства понадобилось недолго подержать в тепле. Назвать это существенным недостатком нельзя, так как от прикуривателя регистраторы запускались и вели запись без труда. Таким образом, самыми беспроблемными показали себя устройства AdvoCam , Supra и Mio . TrendVision получил «серебро» с золотистым отливом, но в целом аппарат подтвердил устойчивость к низким температурам.

Самым скучным стал тест перепада температур, так как все без исключения регистраторы вели запись непрерывно безо всяких глюков. Единственное — в окошко температурной камеры было видно, как в мороз начинает «замедляться» изображение на экранах регистраторов.

Выводы

Не оставляйте видеорегистратор с литиевым аккумулятором зимой в салоне надолго — например, на всю ночь. Тем самым вы максимально повышаете вероятность того, что рано (вам не повезло — спустя пару ночевок) или поздно (вам больше повезло — через месяц-два, а то и целую зиму) батарея выйдет из строя. Если вы точно знаете, что вам будет лень постоянно забирать, а потом ставить обратно камеру, выбирайте модель с суперконденсатором. Надежнее с точки зрения устойчивости к перепадам температур на рынке регистраторов еще ничего не придумали. Если вы нацелены на бюджетную покупку, такие модели в районе 5000 рублей можно пересчитать по пальцам одной руки, но выбор есть. И в ближайшие годы наверняка будет постоянно расширяться. Не поленитесь уточнить напрямую у бренда (продавец вряд ли обладает такой информацией), есть в модели отдельная батарейка для хранения настроек даты или времени. Если есть — значит по большому счету вам без разницы, выживет ли аккумулятор после очередного безвылазного пребывания в салоне на протяжении всей зимы. Главное — во время съемки не глушить машину или не извлекать из регистратора кабель питания. Иначе получите битый или несохраненный файл. Самое главное. Помните, видеорегистратор — не просто аксессуар «есть у всех, пусть и меня какой-нибудь будет». Он может пригодиться вам всего один раз в жизни, но так, что поможет сэкономить десятки-сотни тысяч рублей, а то и вовсе избежать тюремного срока. Или не поможет: скажем, если в стрессовой ситуации после ДТП вы решите остановить запись, выдернете кабель питания, после чего регистратор из-за нерабочего аккумулятора резко выключится, оборвет и не сохранит съемку.

Александр Шуб, эксперт по автомобильным регистраторам. Автор приглашает к обсуждению в комментариях и обмену опытом покупки и использования видеорегистраторов. По выбору или иным вопросам, связанным с автомобильными регистраторами, обращайтесь также на его электронную почту schub.alexandr@yandex.ru.