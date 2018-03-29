Teana, вернись: Nissan показал новый бизнес-седан

Многие российские любители марки Nissan очень жалеют о том, что модель Teana покинула наш рынок. Между тем в США дебютировал седан Altima шестого поколения, который мог бы теоретически иметь успех в России.

За пределами США Altima продается под именем Teana, то есть представленная на автосалоне в Нью-Йорке новинка является прямой наследницей той модели, что покинула наш рынок два года назад.

В Америке Altima ведет отчаянную борьбу за лидерство в сегменте среднеразмерных седанов с Тойотой Камри и Хондой Аккорд: в 2017 году продано 254 996, 387 081 и 322 655 экземпляров каждой модели соответственно — гигантские тиражи! А всего начиная с 1993 года в США продано 5,6 млн Алтим пяти поколений. Чем же новая модель собирается побороть конкурентов? Эффектным дизайном, инновационным двигателем и полным приводом!

Начнем с дизайна: столь динамично, если не сказать агрессивно, Altima никогда прежде не выглядела — ну прямо-таки спортседан! Гигантская фальшрадиаторная решетка — общеазиатский тренд (в России все эти «пасти» называют камнесборниками). Со скучной Теаной прошлого поколения новую Алтиму роднит разве что форма задних фонарей.

В салоне спортивный тон задают пухлый трехспицевый руль и крупные аналоговые спидометр и тахометр. В целом интерьер оформлен изысканно, но инструментарий консервативный (и это многим понравится!): никаких сенсоров и тачпадов на центральном тоннеле, блок климат-контроля состоит из физических клавиш и вращающихся рукояток, и только мультимедийная система, как теперь модно, выполнена в виде торчащего из центральной консоли планшета.

По сравнению с предшественницей габариты новой Алтимы практически не изменились: длина — 4900 мм, ширина — 1852 мм, высота — 1440 мм. Зато на 49 мм, до 2825 мм, выросла колесная база, что благотворно сказалось на пространстве для ног задних пассажиров.

Под капотом Алтимы больше не будет атмосферного мотора V6 (он теперь есть только у флагманской Максимы) — ему на смену пришла инновационная бензиновая «четверка» 2.0 VC-Turbo с переменной степенью сжатия, уже известная нам по премиальному кроссоверу Infiniti QX50 второго поколения. На Алтиме отдача этого мотора снижена с 272 до 251 л.с., в пару ему ставится вариатор Xtronic и передает мощность на передние колеса. А вот младшая версия с 2,5-литровым бензиновым атмосферником (191 л.с.) может быть и полноприводной! В этом случае до 50% мощности на задние колеса передает многодисковая муфта с электронным управлением.

В США дилеры Nissan начнут принимать заказы на новую Алтиму в начале лета, чуть позже под именем Teana модель доберется до азиатских рынков. Перспективы в России? Увы, туманные, хотя относительно доступный полноприводный бизнес-седан с надежным атмосферным мотором у нас, безусловно, заинтересовал бы многих. В мае, кстати, в нашей стране возобновятся продажи седана Subaru Legacy, у которого полный привод идет по умолчанию, — возможно, это событие побудит российское представительство Nissan выбить для нас и новую Теану.

В начале марта Nissan слегка обновил свой субкомпактный паркетник Juke.

В феврале был полностью рассекречен среднеразмерный рамный внедорожник Nissan Terra, который очень ждут российские потребители.

Осенью прошлого года российский рынок покинули две модели Nissan — компактный седан Sentra и большой кроссовер Pathfinder.

Фото, видео: Nissan