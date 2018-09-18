В Ростове-на-Дону определили лучшего в России водителя грузовика

За призовой фонд в 1 миллион рублей на конкурс «Лучший водитель грузовика» приехали бороться более 50 водителей из различных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Липецкой, Омской, Калужской, Свердловской, Тамбовской областей, Республик Татарстан и Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа и других субъектов.

Организаторы конкурса: Министерство транспорта Российской Федерации, ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта», правительство Ростовской области, администрация города Ростов-на-Дону — отмечают, что такие ежегодные смотры — очень важная часть Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах», ведь по состоянию на 2018 год в Российской Федерации зарегистрировано 6,4 млн грузовых автотранспортных средств, из которых 63 тыс. задействовано в международных перевозках (МАП). Ежегодно объем перевозок грузов автомобильным транспортом в России составляет порядка 5 млн тонн (67 % от общего объема перевозок грузов транспортом).

В течение трех конкурсных дней водители сразились в фигурном вождении и в знании правил дорожного движения в 2 категориях: автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны и автомобили грузоподъемностью свыше 10 тонн.

Специально для участников соревнований в Ростове-на-Дону была подготовлена трасса, пролегающая по территории бывшего аэропорта, прямо на взлетно-посадочной полосе. Конкурсная трасса составлена таким образом, чтобы учесть ситуации, с которыми водители сталкиваются в своей повседневной работе.

Среди работников отрасли грузового транспорта этот конкурс считается одним из самых важных и зрелищных событий года. Поэтому, чтобы вместить всех зрителей соревнований, был создан специальный сектор болельщиков. Кроме того, для всех желающих поболеть за водителей была организована прямая трансляция с конкурсной площадки на официальном сайте www.bestdriver-rf.ru.

Уже во второй раз в этом году состязания прошли по стандартам методики мирового движения рабочих специальностей World Skills, благодаря чему судейство и оценка конкурсантов выйдет на уровень международных стандартов.

Победителем в категории грузовиков до 5,5 тонны стал Алексей Лезин из Челябинска, второе место занял Петр Михайлов из Москвы, бронза досталась представителю Санкт-Петербурга Сунатулло Комилову. В категории свыше 10 тонн золотую медаль выиграл Петр Иванов из Набержных Челнов, серебро получил Рафиль Хайбрахманов из Уфы, бронза досталась представителю Москвы Петру Михайлову.