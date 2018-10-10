ОСАГО будет дорожать каждый год

Финальные поправки Министерства финансов в Закон об ОСАГО сделают страхование ответственности водителей накладнее, чем планировалось изначально. Появятся новые коэффициенты, подразумевающие слежку за водителями.

Введение коэффициента манеры вождения может иметь далеко идущие последствия, уверены эксперты

С 1 сентября 2019 года страховым компаниям будет разрешено увеличивать или уменьшать стоимость полисов ОСАГО относительно базовых тарифов на 30%. Начиная же с 1 сентября 2020 года коридор расширится до 40%. При этом действует оговорка, что стоимость полиса не может быть выше максимального базового тарифа более чем в три раза.

Об этих поправках со ссылкой на источник, получивший документ из Минфина, пишут «Ведомости». В данный момент поправки направлены на рассмотрение в Правительство РФ.

На сегодняшний день при формировании стоимости полиса ОСАГО базовый тариф умножается на несколько коэффициентов. В результате итоговая цена зависит от стажа допущенных к управлению транспортным средством водителей, их возраста, а также от региона прописки ТС и мощности его двигателя.

Министерство финансов в своих поправках предлагает отменить с 1 сентября 2019 года коэффициент мощности, а также отказаться от регионального коэффициента, но уже через год, с 1 сентября 2020 года. Для того чтобы страховые компании при этом не несли убытков, в министерстве предусмотрели те самые коридоры в 30% и 40%, о которых сказано выше (ранее речь шла о 20-процентном коридоре). Кроме того, как считают в Минфине, это позволит исключить недооценку рисков у разных категорий автомобилистов и компенсацию ее за счет других.

Ключевым моментом является то, что планируется введение новых коэффициентов ОСАГО. Это сроки пользования автомобилем или иным транспортным средством, а также манера езды водителей, о которой будут судить не только по количеству выписанных штрафов, но и по степени нервозности перестроений и других маневров. Для этого придется внедрять телематические устройства.

Телематические устройства, установка которых сначала, скорее всего, будет добровольной, позволит водителям рассчитывать на скидки при страховании. Со временем устройства слежения, как, например, ЭРА-ГЛОНАСС, могут стать обязательным условием использования транспортного средства. Эксперты отмечают, что такой вариант развития событий нельзя исключать.

Сегодня стоимость полиса ОСАГО может быть ниже базовой на 40% и выше на 60%. Отмена же двух коэффициентов и появление фиксированного коридора разброса стоимости урежет и скидки (но только на один год), и надбавки. Центробанк такую идею поддерживает, как, впрочем, и страховые компании, которые прежде выступали против отмены коэффициентов, позволяющих им менять стоимость полисов в широком диапазоне, конкурируя друг с другом. При наличии описанных поправок мнение страховщиков изменилось, а президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс воспринимает доработанный законопроект дальнейшим освобождением тарифов обязательного страхования гражданской ответственности.

В свою очередь, в Министерстве финансов предупредили, что будут следить за убыточностью страховых компаний в сфере ОСАГО, для чего планируется разработать целую методику мониторинга с определением минимально допустимых значений.

Кроме того, в законопроекте предусматриваются полисы ОСАГО с разными лимитами выплат, что также повлияет на стоимость страховки. Это 400 000 рублей, как сейчас, полмиллиона, миллион и два миллиона рублей. К слову, в увеличенном лимите выплат страховщик сможет отказать без объяснения причин, а вот в желании автовладельца оформить полис ОСАГО не только на год, как сейчас, а сразу на два или три, отказ приниматься не будет.

Порядок возмещения ущерба при ДТП может измениться.

Помимо полиса ОСАГО автовладельцы вынуждены оплачивать диагностику автомобиля ради получения диагностической карты, что косвенно увеличивает расходы на страхование. Но эти расходы можно сократить.

Фото: Ведомости/ТАСС