Из-за мотоциклистов в Москве будут пробки три дня. Даже ночью

С 11 по 14 октября в Москве пройдет осенний мотофестиваль, из-за чего движение на некоторых улицах будет перекрыто.

Московский городской осенний мотофестиваль будет проводиться в столице впервые

Проведение осеннего мотофестиваля в столице, принять участие в котором могут все желающие, назначено на 13 октября, с 12:00 до 19:00. Состоится он на смотровой площадке на Воробьевых горах.

«13 октября проведем в Москве первый осенний мотофестиваль: так байкеры закроют свой сезон. Будет мотопарад, который мы хотим сделать традиционным», — говорит мэр Москвы Сергей Собянин.

«Такие фестивали, которые мы уже проводили в этом и прошлом году, вызвали положительные отклики у мотоциклистов и жителей города. Поэтому перед закрытием мотосезона мы решили провести еще один такой праздник», — рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

В связи с этим в Москве будут перекрыты некоторые улицы. С полуночи 11 октября и до 22:00 12 октября движение будет ограничено на улице Косыгина, около Университетской площади. Проехать там не удастся и 14 октября, но уже с 6 утра и до полуночи. Другие участки этой улицы, от проспекта Вернадского до Мичуринского проспекта, будут перекрыты с 22:00 12 октября до 06:00 14 октября. В это же время для въезда будет закрыта и сама Университетская площадь.

Перекрытия и ограничения движения в связи с проведением Московского городского осеннего мотофестиваля 2018

13 октября будет перекрыт весь маршрут колонны. С 03:00 для проезда закроют проспект Академика Сахарова и часть улицы Маши Порываевой от Садового кольца до Каланчевской улицы. В 11:30 движение будет перекрыто на Садовом кольце от перекрестка с проспектом Академика Сахарова до пересечения с Комсомольским проспектом, а также на самом Комсомольском проспекте и на проспекте Вернадского.

С 11:45 движение остановят на участке Университетского проспекта от его пересечения с проспектом Вернадского до Менделеевской улицы.

Возобновляться движение на перекрытых улицах будет по мере прохождения мотоколонны.

6 октября в Подмосковье, на гоночной трассе Moscow Raceway прошел другой осенний фестиваль — Moscow Classic.

Фестивали богаты на события. Например, в рамках Международного фестиваля грузового транспорта Truckfest прошел конкурс красоты Мисс Truckfest 2018. Подробности — в фотогалерее участниц.

Фото: Mos.ru