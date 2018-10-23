Стальные шары из грузовика вызвали переполох на дороге

Грузовик рассыпал по дороге стальные шары, которые повредили шесть автомобилей и психику прохожих.

Подскакивая на неровностях дороги, шары помяли несколько автомобилей

Очень любопытный инцидент произошел в Сиэтле (штат Вашингтон, США), где грузовик, перевозивший 22 тонны стальных шаров, рассыпал часть из них по дороге. Катясь под горку, шары весом по килограмму каждый развивали приличную скорость, подпрыгивая на неровностях и ударяясь об останавливающиеся автомобили.

К счастью, во время исхода шлифованных стальных шаров из кузова грузовика никто не пострадал. Случилось это потому, что водитель грузовика, разворачиваясь, слишком резко затормозил при движении задним ходом. Влекомые инерцией, шары проломили задний борт и посыпались на дорогу.

«Я думал, что они не нанесут такого большого ущерба, но затем увидел, что все автомобили останавливаются и начинают сдавать назад», — говорит очевидец, снявший бегство шаров на видео.

Другие свидетели рассказали о том, что им послышалось, будто рушится дом по соседству, и они в панике выбежали на улицу. Того, что по улице катится несколько сотен стальных шаров, никто и вообразить не мог.

«Сначала я думал, что это просто авокадо, но потом подумал, что для авокадо это слишком громко», — делится впечатлениями другой свидетель.

Полиция Сиэтла обвинила водителя грузовика в неспособности обеспечить безопасность перевозки, а власти города пожаловались на то, что коммунальным рабочим пришлось долго собирать тяжелые шары по всем соседним улицам, выуживая их из самых неожиданных мест.

Что только не перевозят в автомобилях. Например, один оригинал погрузил на крепление для велосипедов целое пианино.

Россияне нередко экономят на перевозке грузов, словно индийцы. Их охотно снимают на видео соседи по потоку.

Фото, видео: YouTube