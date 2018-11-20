Участника гонок на Гелендвагене выдворили из России

Речь о гражданине Таджикистана Абдувахобе Маджидове, том самом, который управлял внедорожником во время скандально известных покатушек золотой молодежи на Гелендвагене в 2016 году.

Абдувахоб Маджидов в суде

Замоскворецкий суд признал законным решение МВД о выдворении из России гражданина Таджикистана Абдувахоба Маджидова. Суд признал, что Маджидов не проявлял лояльности к правопорядку РФ, не соблюдал законы страны, а стало быть создавал «реальную угрозу общественному порядку и основам конституционного строя».

Участники скандальных гонок, известные в стритрейсерских кругах под именами Витя, Амир (как зовут друзья Абдувахоба), Мара и Руслан.

Главное управление по противодействию экстремизму МВД России получило оперативную информацию о находящихся в Москве иностранных гражданах, причастных к экстремистской и террористической деятельности. В частности, были рассмотрены материалы в отношении гражданина Таджикистана Маджидова, который вел активную агитацию против политики правительства России и деятельности МВД, а также склонял граждан к неповиновению органам исполнительной власти России.

«Таким образом, решение МВД России о нежелательности пребывания (проживания) Абдувахоба Маджидова в РФ является оправданным, справедливым и соразмерным с учетом степени опасности деяний административного истца и не противоречит правовой позиции Европейского суда по правам человека», — передает решение суда АГН «Москва».

Напомним, в 2016-м Абдувахоб Маджидов вместе с сыном топ-менеджера компании «Лукойл» Русланом Шамсуаровым и еще несколькими молодыми людьми устроили гонки на внедорожнике Mercedes-Benz по Москве. Полицейские несколько часов не могли задержать распоясавшихся хулиганов, которые во время погони грубо нарушали ПДД и вели прямую трансляцию происходившего в интернете.

Трое участников резонансной гонки (в том числе Руслан Шамсуаров и Виктор Усков) были лишены водительских прав. Однако Маджидов отправился в Таджикистан и сделал себе новые паспорт и водительское удостоверение. Этого никто бы, возможно, и не заметил, если бы не мелкое ДТП в Москве, участником которого он стал.

Кроме того, в июне он нарушил правила въезда и пребывания в Российской Федерации, за что ему был выписан штраф в 5 тыс. руб. с принудительным административным выдворением за пределы РФ. Его отец при получении гражданства РФ предоставил заведомо ложные сведения, позже решение о гражданстве старшего Маджидова признали недействительным, его российский паспорт и паспорта его детей были аннулированы.

Фото: АГН «Москва» и соцсети