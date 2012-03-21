«Снежный билет»: оставь машину и катайся на общественном транспорте бесплатно

Мэрия Ярославля ввела акцию, которая позволяет автовладельцам бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Сильные снегопады замели дороги не только в Московском регионе, но и в соседних областях. Власти Ярославля, чтобы снизить количество машин на дорогах, которые мешают снегоуборочной технике, решили пересадить автомобилистов на общественный транспорт.

«Снежный билет» позволяет бесплатно пользоваться автобусами, троллейбусами и трамваями: для этого достаточно предъявить кондуктору водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля. На коммерческие маршрутки акция не распространяется.

В мэрии Ярославля надеются, что такая акция не только облегчит уборку улиц и вывоз снега, но и снизит аварийность.

Сильные снегопады и лихачество водителей привели к массовой аварии на трассе М-2 «Крым» в минувшие выходные.

Столичный ЦОДД предложил водителям возить в багажнике лопату.

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля