Знаки на дорогах встречаются и самодельные

Выбираем недорогую мультимедийную систему для автомобиля Когда комплектация автомобиля не предусматривает штатного аудио или же оно есть, но не выдерживает никакой критики, выбор нового головного устройства может оказаться сложной задачей, ведь на рынке сейчас такое разнообразие предложений. Чтобы не запутаться, главное при выборе — это четко представить, какой функционал хотелось бы получить в итоге. Продал машину — могу забыть про штрафы на нее. Или нет? На вопрос читателя «За рулем» отвечает глава ГИБДД. Магнитные багажники на крышу — тест двух конструкций Покататься на лыжах или сноуборде — обязательный пункт в зимней программе развлечений. А отправиться к захватывающим дух склонам или радующим глаз просторам удобнее, конечно, на машине. Как довезти негабаритный инвентарь? Разумеется, на крыше. Рассказываем, как это сделать без серьезных вложений и лишних хлопот.