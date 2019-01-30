Знаки на дорогах встречаются и самодельные

Об одном таком рассказала в соцсетях жительница Челябинска.

Фото с предупреждающим знаком «хэнд мейд» появилось в паблике «Регион-74 | Челябинск» ВКонтакте. «Теперь так предупреждают водителей о работающем эвакуаторе», — подписала свой снимок Зинаида Хамитова.

Пользователи стали гадать, кто бы мог оставить такое предупреждение. Предположили, что, возможно, это владельцы близлежащего магазина заботятся о своих клиентах. Хотя, скорее всего, кто-то из попавшихся на «крючок» бедолаг сделал это, чтобы обезопасить других автомобилистов. Но скептики посчитали, что водителям «пофиг на такие предупреждения», если машину поставить негде, то все равно поставят, даже в зоне работы эвакуатора.

Фото: ВКонтакте

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