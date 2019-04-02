С окончанием сроков режима промсборки на госсубсидии смогут претендовать лишь автопроизводители, заключившие СПИК (специнвестконтракт). Но условия новых соглашений существенно переработаны. Чтобы получить господдержку, необходимо набрать определенное количество баллов.

Материалы по теме В специнвестконтракт последней попросилась и Toyota

Минпромторг хочет отменить обязательные технологические операции для локализации автоконцернами производства в России, рассказал замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов.

«Мы считаем, что абсолютно точно мы должны дать возможность инвесторам реализовывать свои инвестиционные программы в зависимости от его собственных корпоративных программ развития, от уровня развития локальных поставщиков ключевых компонентов, что позволит в целом сделать более гибким процесс инвестиций в Российской Федерации», — передает его слова агентство «Прайм».

Важным отличием он считает балльную систему оценки технологических операций, в зависимости от объема добавленной стоимости. В зависимости от начисленных баллов производитель может претендовать на те или иные госсубсидии. Баллы будут начислять как за фактически выпущенные модели автомобилей, так и за обязательства, принятые по этой модели или продукту, которые зафиксировали в специнвестконтракте. Причем осваивать конкретные операции в строго установленные сроки больше нет необходимости. Баллы начисляются в зависимости от сложности операций. Так, сварка кузова для легкового и легкого коммерческого автомобиля «весит» 400 баллов; штамповка, окраска, локализация двигателя и систем помощи водителю ADAS — по 500 баллов; локализация коробки передач — 600 баллов, систем управления — 1400 баллов, НИОКР — 2000 баллов; рамы, подрамники и детали экстерьера — 150 баллов, шасси — 460 баллов, системы авто — 490 баллов, интерьер — 530 баллов, прочие электросистемы управления — 620 баллов, краски — 100 баллов.

Для участия в комплексных программах повышения конкурентоспособности 70% производимых машин концерна должны набирать: с 2019 года — не меньше 900 баллов, с 2022 года — не менее 1200 баллов, с 2025-го — не меньше 1400 баллов.Для получения субсидий по экспортной логистике с 2019 года нужно набирать не менее 1200 баллов, с 2022 года — не меньше 1400 баллов, 2025-го — не меньше 1800 баллов.

Чтобы участвовать в госзакупках и мерах стимулирования спроса, автопроизводителю требуется набрать не менее 2000 баллов с 2019 года, не меньше 3200 баллов с 2021 года, не менее 4500 баллов с 2023-го и не меньше 6000 баллов с 2025 года. Речь идет о выпуске легковых и легких коммерческих автомобилей.

Однако если со временем появятся новые технологии и компания захочет их локализовать, после обсуждения и оценки их веса это также можно будет сделать.