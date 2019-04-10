Как вернуть пешеходов в реальность: оторвать от смартфона!

К концу года в Красноярске разработают приложение для телефона, которое заставит пешеходов смотреть по сторонам, переходя улицу.

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На разработке приложения настаивают представители автовладельцев края. В Красноярске, как и в других городах России, проблема стала просто масштабной — в основном со смартфонами в руках дорогу перебегают дети, но порой «удивляют» и взрослые.

Смысл идеи в том, что пешеход, уткнувшийся в телефон, подходит к умному светофору, и тот блокирует экран, заставляя оглянуться по сторонам. Не до конца сейчас понятны многие детали, конечно. Например, по доброй воле ли люди будут скачивать приложение или же оно будет предустановлено в определенных моделях смартфонов.

Сотрудникам управления дорог края идея понравилась, сообщает «7 канал Красноярск». И, возможно, ее возьмут в разработку к концу года. Уже подсчитано, что на разработку программы и на покупку новых детекторов транспорта потребуется около 70 млн рублей.

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