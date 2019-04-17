В России предложили сузить левую полосу на автомагистралях

Совсем необязательно, чтобы ширина полос на российских многополосных дорогах была одинаковой, решили инженеры Российского дорожного научно-исследовательского института.

Материалы по теме
Спасаем людей на дорогах — 5 советов государству

Ширина крайней левой полосы, предназначенной для движения легковых автомобилей на скоростных автомагистралях с шестью и более полосами, может быть сужена с действующей 3,75 до 3,5 м, говорится в исследовании РОСДОРНИИ, которое есть в распоряжении RT.

Инженеры пришли к такому выводу, понаблюдав за движением на автомагистрали М9 «Балтия» и на МКАДе, и утверждают, что скорость и безопасность движения при заужении полос не изменятся.

Сужение левой полосы поможет сэкономить при строительстве автомагистралей и для расширения сети скоростных дорог в стране. Речь о сужении полос заходила и раньше, но эксперты высказывали опасения, что это приведет к росту мелких аварий.

Фото: Кирилл Чаплинский

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (2)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые