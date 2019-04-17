В России предложили сузить левую полосу на автомагистралях

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Ширина крайней левой полосы, предназначенной для движения легковых автомобилей на скоростных автомагистралях с шестью и более полосами, может быть сужена с действующей 3,75 до 3,5 м, говорится в исследовании РОСДОРНИИ, которое есть в распоряжении RT.
Инженеры пришли к такому выводу, понаблюдав за движением на автомагистрали М9 «Балтия» и на МКАДе, и утверждают, что скорость и безопасность движения при заужении полос не изменятся.
Сужение левой полосы поможет сэкономить при строительстве автомагистралей и для расширения сети скоростных дорог в стране. Речь о сужении полос заходила и раньше, но эксперты высказывали опасения, что это приведет к росту мелких аварий.
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