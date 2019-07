Continental обеспечил шинами самую знаменитую велогонку в мире

Во время Tour de France концерн будет продвигать новую стратегию безопасности.

В этом году шесть команд, включая российско-швейцарско-немецкую Team Katusha — Alpecin, состоящую из 24 спортсменов, едут гонку Tour de France на гоночных велосипедных шинах Continental Competition Pro LTD.

Эти высокотехнологичные шины изготавливаются вручную на заводе концерна в Германии. Также шины Continental PremiumContact 6 получили официальные автомобили Tour de France, обслуживающие гонку и сопровождающие спортсменов.

Continental стал главным партнером тура вместе с LCL, E.Leclerc, Krys и Skoda и является официальным спонсором велогонки Tour de France с 2018 по 2022 годы.

«Мы рады играть главную роль в крупнейшей в мире велогонке в 2019 году. Представление трофея победителю этапа гонки идеально соответствует одному из наших принципов — страсть к победе. Мы рады, что сможем внести свой вклад в гонку, предлагая командам и спортсменам широкий ассортимент высокопроизводительных шин», — говорит глава шинного подразделения Continental Николай Зетцер.

Знаменитая велогонка будет использоваться концерном Continental для продвижения не только своей продукции, но и социально значимой стратегии «Vision Zero», идея которой заключается в стремлении к миру без ДТП, травм и несчастных случаев. В рамках стратегии также реализуются кампании «Sharing the Road» и «Stay Wider of the Rider», призывающие водителей и велосипедистов проявлять больше внимания друг к другу. Кроме того, Continental решил дать советы по безопасности в путешествиях на своем официальном сайте.

Чтобы подчеркнуть свое стремление сделать поездки безопаснее, Continental впервые в истории гонки обозначит все опасные участки трассы Tour de France специальными предупреждающими знаками ярко-желтого цвета. Кроме того, концерн заявил о готовности провести бесплатные проверки шин любых находящихся вдоль трассы автомобилей.

Глубина протектора — не единственный параметр степени изношенности шин. Он может быть достаточным, но шину все равно лучше выбросить. Почему? Все секреты определения износа шин вы найдете здесь.

Continental занимается разработками не только шин. Недавно концерн рассказал о том, как можно передавать терабайты информации по воздуху. Это должно приблизить беспилотное будущее и сделать автомобили безопаснее.

Фото: Continental