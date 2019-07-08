Continental обеспечил шинами самую знаменитую велогонку в мире

В этом году шесть команд, включая российско-швейцарско-немецкую Team Katusha — Alpecin, состоящую из 24 спортсменов, едут гонку Tour de France на гоночных велосипедных шинах Continental Competition Pro LTD.
Эти высокотехнологичные шины изготавливаются вручную на заводе концерна в Германии. Также шины Continental PremiumContact 6 получили официальные автомобили Tour de France, обслуживающие гонку и сопровождающие спортсменов.
Continental стал главным партнером тура вместе с LCL, E.Leclerc, Krys и Skoda и является официальным спонсором велогонки Tour de France с 2018 по 2022 годы.
«Мы рады играть главную роль в крупнейшей в мире велогонке в 2019 году. Представление трофея победителю этапа гонки идеально соответствует одному из наших принципов — страсть к победе. Мы рады, что сможем внести свой вклад в гонку, предлагая командам и спортсменам широкий ассортимент высокопроизводительных шин», — говорит глава шинного подразделения Continental Николай Зетцер.
Знаменитая велогонка будет использоваться концерном Continental для продвижения не только своей продукции, но и социально значимой стратегии «Vision Zero», идея которой заключается в стремлении к миру без ДТП, травм и несчастных случаев. В рамках стратегии также реализуются кампании «Sharing the Road» и «Stay Wider of the Rider», призывающие водителей и велосипедистов проявлять больше внимания друг к другу. Кроме того, Continental решил дать советы по безопасности в путешествиях на своем официальном сайте.
Чтобы подчеркнуть свое стремление сделать поездки безопаснее, Continental впервые в истории гонки обозначит все опасные участки трассы Tour de France специальными предупреждающими знаками ярко-желтого цвета. Кроме того, концерн заявил о готовности провести бесплатные проверки шин любых находящихся вдоль трассы автомобилей.
- Глубина протектора — не единственный параметр степени изношенности шин. Он может быть достаточным, но шину все равно лучше выбросить. Почему? Все секреты определения износа шин вы найдете здесь.
- Continental занимается разработками не только шин. Недавно концерн рассказал о том, как можно передавать терабайты информации по воздуху. Это должно приблизить беспилотное будущее и сделать автомобили безопаснее.
Фото: Continental
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