Предварительный национальный стандарт предусматривает несколько нововведений, включая датчики движения на переходах и нескользкую разметку, о которой просили мотоциклисты.

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Проект предварительного национального стандарта (ПНСТ) «Экспериментальные технические средства повышения эффективности и безопасности дорожного движения» должен сделать наши дороги значительно безопаснее благодаря турбоперекресткам, на которых предусмотрено меньше перестроений при круговом движении, нескользкой дорожной разметке, датчикам движения на пешеходных переходах и квадратным светофорам.

Турбоперекрестки сначала появятся в Москве — в январе 2020 года на пересечении улиц Красного маяка и Чертановской, рассказал «Известиям» глава проектного технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский. Эти перекрестки получат особую разметку, подсказывающую оптимальную траекторию проезда. Таким образом, будет снижена аварийность и на 20–30% увеличена пропускная способность.

«Нарисуем коридоры по принципу „кому направо, перестраиваться не должен“, будет меньше конфликтных точек», — рассказали о принципе турбоперекрестков в ЦОДД.

Больше станет и разновидностей светофоров, которые смогут отображать более сложную информацию, для чего их сделают квадратными: стрелки с направлением движения, разворотами, секциями «красный крест» и «идущий человек».

«Люди ориентируются не на форму светящихся секций, а на цвет. Предлагается увеличить площадь свечения, тем самым сделав регулировщик более заметным», —- рассказал Александр Шумский.

Также на улицах с ограничением скорости до 20–40 км/ч появится волнообразная разметка и другие средства «успокоения потока». Например, перед пешеходными переходами проезжая часть будет сужаться, а на самих переходах появятся датчики движения, включающие красный сигнал светофора и подсветку знака «Пешеходный переход».

Важным нововведением для мотоциклистов станет появление разметки, обеспечивающей «устойчивое сцепление покрытия с покрышками автомобилей, мотоциклов и велосипедов при любых погодных условиях». Об этом движение «МотоМосква» давно просило столичную ГИБДД.

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