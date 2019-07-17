Audi отзывает автомобили: утекает охлаждающая жидкость

Audi проводит в России отзыв 120 автомобилей моделей A6 и A7, купленных в 2019 году. Причиной объявления сервисной кампании стал риск утечки охлаждающей жидкости из-за повреждения оксидного слоя на трубке.
Для устранения обнаруженных дефектов владельцам отзываемых автомобилей необходимо явиться в сервис ближайшего официального дилера Audi, мастера которого заменят трубку охлаждающей жидкости.
О том, что автомобили попадают под отзыв, их владельцам сообщат официальные представители ООО «Фольксваген Груп Рус» по телефону или почте. Узнать об отзыве своего автомобиля можно и самостоятельно, сверив его VIN-код со списком кодов дефектных машин, опубликованным на сайте Росстандарта:
Список VIN-номеров для автомобилей Audi A6 и A7.
Все работы по устранению обнаруженных неисправностей будут проводиться бесплатно для владельцев автомобилей, за счет завода-производителя.
- Предыдущий отзыв объявлялся в мае и касался модели Q5, у которой был обнаружен дефект тормозной системы.
- В начале весны Audi отзывала автомобили из-за утечки топлива.
- В октябре прошлого года Audi отзывала пожароопасныеи негерметичные машины.
- Ранее, летом 2018 года, Audi отзывала хэтчбеки А3 с неисправными коробками передач.
- До этого в автомобили Audi установили дефектные модули ЭРА-ГЛОНАСС.
- Весной 2018 года выяснилось, что печки некоторых Audi могут самовоспламениться.
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