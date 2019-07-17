Audi отзывает автомобили: утекает охлаждающая жидкость

Под сервисную кампанию попали машины, купленные в 2019 году.

Audi проводит в России отзыв 120 автомобилей моделей A6 и A7, купленных в 2019 году. Причиной объявления сервисной кампании стал риск утечки охлаждающей жидкости из-за повреждения оксидного слоя на трубке.

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Для устранения обнаруженных дефектов владельцам отзываемых автомобилей необходимо явиться в сервис ближайшего официального дилера Audi, мастера которого заменят трубку охлаждающей жидкости.

О том, что автомобили попадают под отзыв, их владельцам сообщат официальные представители ООО «Фольксваген Груп Рус» по телефону или почте. Узнать об отзыве своего автомобиля можно и самостоятельно, сверив его VIN-код со списком кодов дефектных машин, опубликованным на сайте Росстандарта:

Список VIN-номеров для автомобилей Audi A6 и A7.

Все работы по устранению обнаруженных неисправностей будут проводиться бесплатно для владельцев автомобилей, за счет завода-производителя.

Фото: Audi