Грузия начинает строить скоростную дорогу в Россию — журнал За рулем

Грузия начинает строить скоростную дорогу в Россию

Ее начнут прокладывать до конца 2019 года, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

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Премьер-министр Грузии заявил, что строительство новой скоростной объездной магистрали по направлению к российско-грузинской границе станет для страны проектом исторической важности, передает его слова РИА Новости. Развитие инфраструктуры грузинский чиновник считает одним из главных направлений на сегодняшний день.

Бахтадзе отметил, что для строительства дороги Азиатский банк развития (АБР) выделил Грузии кредит в размере 415 млн долларов, 60 млн долларов дал Европейский банк реконструкции и развития и 83,6 млн долларов инвестировало правительство Грузии.

Новая асфальтобетонная дорога пройдет по маршруту Квешети — Коби (край Мцхета — Мтианети). Ее протяженность составит более 22,7 км, на дороге будет шесть мостов и пять тоннелей, в том числе девятикилометровый.

К концу года начнется строительство магистрали Коби-Гудаури вместе с тоннелем, которому суждено стать одним из самых длинных и одним из сложнейших инженерных сооружений в Европе. Тоннель пророют под Крестовым перевалом — от села Цкере до села Коби.

Существующая Военно-грузинская дорога протяженностью 35 км является одной из самых опасных в Грузии. В зимний период там высок риск схода оползней и лавин, и поэтому ее закрывают.

Фото: depositphotos.com

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