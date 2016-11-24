Винсент Ван-Гоу: недорогой дом для путешествий с... собакой

Компания Vanlife Customs сделала идеальный кемпер на базе Ford Transit для любителей горных велосипедов и собак.

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Среди поклонников автопутешествий имя Винсента Ван Гога почему-то пользуется особой популярностью. Его склоняют так и сяк, чтобы придать новое звучание. Например, в Канаде есть Van-Gogh на базе Chevy Van, а в Англии — просто Vincent на базе Vauxhall Movano.

Теперь появился еще один Винсент — компания Vanlife Customs из Денвера (штат Колорадо, США) выпустила практичного и недорогого «туриста» Vincent Van-Go. Основой для него стал Ford Transit с крышей средней высоты и 376-сантиметровой колесной базой. Как заявили в компании, кемпер предназначен для любителя велосипедов, путешествующего в компании собак.

Жилое пространство автомобиля отделано светлой березой и обставлено сделанной на заказ мебелью Formica. Мини-кухня оборудована газовыми конфорками, холодильником объемом 85 литров, раковиной из нержавеющей стали, которая превращается в столешницу, и электрического насоса, собирающего воду в резервуар с отходами. Унитаз Baltic Birch прячется в шкафу возле выхода. Предусмотрена также система вентиляции, состоящая из двух вентиляторов Maxxair в крыше фургона.

Для сна предусмотрена широкая нескладывающаяся кровать, под которой можно спрятать пару горных велосипедов. На задней двери крепится душ, принимать который можно только стоя на земле возле машины.

Винсент Ван-Гоу не такой просторный, как, например, недавно представленный на выставке Caravan Salon в Германии Transit Big Nugget. Но его вполне достаточно для пары путешественников. В отличие от Nugget, кемпер Van-Go стоит недорого — чуть больше 4 млн рублей.

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Фото: Vanlife Customs