Повезло же: водители «наловили» на трассе полтонны лосося

Что упало — то пропало. Именно этому принципу последовали автовладельцы, увидев, как прямо на трассе из фуры посыпалась рыба. Побросав машины, они кинулись освобождать дорогу от «рыбного покрытия».

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На юге Сахалина фура, перевозившая лосося, растеряла по трассе часть груза. На проезжей части оказалось полтонны рыбы. Инцидент произошел на трассе между селами Долинским и Стародубским. По рассказам очевидцев, во время движения кузов фуры раскрылся, и деликатес вывалился прямо под колеса следовавших за фурой авто.

В социальной сети «ВКонтакте» был опубликован ролик с места ЧП: в нем видно, как проезжавшие мимо автолюбители не теряются, а останавливают машины и начинают набивать лососем мешки и пакеты.

Свидетели происшествия отмечают, что спустя некоторое время на место ЧП приехал погрузчик, который собрал весь оставшийся улов и освободил дорогу для транспорта.

Что только не высыпается порой прямо на дорогу. Однажды трассу застелили... деньги.

Фото: Вконтакте