ГАЗ зарегистрировал логотип «Победа»

Надпись выполнена в стиле других логотипов компании, таких как ГАЗель и ГАЗон.

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«Группа ГАЗ» получила патент на логотип «Победа». Соответствующее свидетельство RU 2019744064 появилось в базе Роспатента. Регистрация логотипа не означает, что в скором времени Горьковский автозавод начнет выпускать автомобили под этой маркой, но подобное вполне может произойти позже.

Согласно документации, логотип предназначается для брендирования самых разных товаров — от автомобилей до игрушек и аппаратуры всевозможного назначения.

Логотип выполнен в том же стиле, что и другие зарегистрированные товарные знаки, принадлежащие предприятию, — ГАЗелей и ГАЗонов. В начале этого года бренд «Победа» пыталась отсудить компания «Хартунг» для выпуска под ним техники специального назначения и запчастей к ней, но суд принял сторону «Группы ГАЗ».

Бренд «Победа» вернулся ГАЗу в 2009 году, когда предприятие выкупило его у предпринимателя Павла Андреева. С 1940-х годов дизайн его написания оставался неизменным. Теперь логотип обрел новый вид, соответствующий общей стилистике логотипов компании. Если завод решит выпускать под маркой «Победа» легковые автомобили, то исходя из истории модели, это должны быть комфортабельные среднеразмерные седаны бизнес-класса.

Нет даже слухов о том, чтобы «Группа ГАЗ» планировала вернуться к выпуску легковых автомобилей. На предприятии рассматривали возможность производства «каблучков», используя при этом бренд «Волга».

Новое поколение ГАЗелей получит ряд современных систем: радары, разного рода датчики и камеры.

Фото: ГАЗ, Роспатент