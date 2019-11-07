АВТОВАЗ готовит Ладу Весту для зимы

Скоро в продаже появится Lada Vesta в новой «зимней» комплектации с рядом «теплых» опций.

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Выход новой комплектации является неким промежуточным обновлением модели. На этом этапе АВТОВАЗ пересмотрит уровень оснащения автомобиля, начнет оснащать его вариатором, а также новым мотором, и скорректирует цены на его версии. Примерно через год в продажу поступит обновленная Vesta.

Lada Vesta перестанет продаваться в версии Image комплектации Comfort, которую заменит версия Winter с пакетом опций для зимы, пишет РГ. В эту комплектацию будет входить то же оборудование, которым отличается Comfort Image, плюс обогрев руля, лобового стекла, зеркал и передних сидений. В результате стоимость комплектации Comfort Winter станет примерно на 25 тыс. рублей дороже, чем уходящая версия Comfort Image.

Рулевое колесо с обогревом прежде не устанавливалось на автомобили Vesta. Теперь теплый руль будет доступен для машин в исполнении Luxe, Luxe Prestige и Exclusive.

Сегодня в продаже представлены шесть версий Лады Весты. Это седан, универсал, их внедорожные версии, а также автомобиль с газобаллонным оборудованием и спортседан. Самая доступная Lada Vesta стоит 606 900 рублей, а самая дорогая — 1 057 900 рублей.

В ближайшее время в продаже появится Lada Vesta с вариатором Jatco и мотором Renault-Nissan.

Фото: АВТОВАЗ