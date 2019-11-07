Карту дождей в Японии будут составлять дворники

Попал под проливной дождь — предупреди других о том, что в этой точке на карте погода испортилась. Производители Toyota придумали, как передавать этот важный сигнал, встроив специальные датчики в дворники.

В советское время был очень популярен анекдот про то, что синоптики ошибаются всего один раз (не путать с саперами), но каждый день. Сейчас в технических возможностях метеослужб и профессионализме метеорологов сомневаются гораздо меньше, однако говорить о совершенстве прогнозов до сих пор не приходится.

Концерн Toyota тоже не то чтобы сомневается в «метеопредсказаниях», но теперь он знает, как сделать их более точными — в каждой точке Японии, где проходят федеральные трассы и региональные дороги, рано или поздно отслеживать погодные явления в виде осадков будут... дворники. Разумеется, не те, что с метлами, а щетки стеклоочистителей. Совместно с погодным порталом Weathernews Toyota приступила к тестированию системы, составляющей в реальном времени карту дождей.

Механики спрятали телеметрические датчики в неожиданном на первый взгляд месте, но уверяют, что они принесут колоссальную пользу. Итак, как работает новая система? Функционал ее предельно понятен — она собирает данные о срабатывании автомобильных стеклоочистителей в том или ином районе страны и составляет в реальном времени карту дождей. А накапливает эти данные бортовой компьютер моделей Toyota. Именно он отправляет в облачное хранилище данные об интенсивности работы дворников, которые оборудованы телеметрическими датчиками, с привязкой к геолокации автомобиля. Полученная информация поступает на серверы Weathernews и становится доступна для просмотра пользователям портала.

Фактически, автомобиль выступает в роли некоего синоптика. По замыслу разработчиков, объективные данные о срабатывании стеклоочистителей помогут составлять карту осадков с максимальной точностью. Система прогноза погоды уже заработала в Токио, Осаке и в префектуре Айти.

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