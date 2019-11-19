Выяснилось, кто чаще других попадает в аварии

Возглавляют рейтинги водители с именами Даниил, Давид, Карина и Ангелина, выяснили страховщики.

Материалы по теме Стало известно, кто больше других рискует попасть в ДТП

В первом полугодии 2019 г. чаще всего виновниками аварий становились Даниилы (17,7% от всех застрахованных с таким именем попали в аварию), Давиды (15,4%), Карены (15,2%), Армены (15%) и Никиты (12,9%). Также нередко виновниками могли стать Данилы (12,3%), Тимуры (11,3%), Семены (11,2%), Глебы (11%) и Кириллы (10,8%).

Среди женщин, согласно статистике «АльфаСтрахования», чаще других попадают в аварии Карины (13%), Ангелины (12,8%), Валерии (12,1%), Дарьи (11,5%) и Кристины (11,4%). В топ-10 также вошли дамы с именем имени Регина (11,3%), Диана (11,2%), Елизавета (11%), Полина (10,8%) и Ксения (10,7%).

Как правило, чаще всего аварии преследуют водителей возрастной категории18–19 лет, поскольку это самый аварийный сегмент, обычно у таких водителей высокий тариф «автогражданки».

По статистике, к 20–25 годам вероятность попадания в ДТП снижается в два раза, а после 40 лет — в 3–4 раза.

Недавно французский онлайн-агрегатор провел исследование, которое показало, что комфортнее всего автомобилисты чувствуют себя на дорогах канадского Калгари, а хуже всего — в Мумбаи (Индия). Москва в этом списке на 91 месте из 100.



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