Обновка к лету: свежее поколение малыша Honda Jazz

Honda Jazz 2020 года стремится стать самым дружелюбным и практичным сити-каром на европейском рынке. Его предложат как в обычной, так и в кроссовой версии.

Новое поколение субкомпакта Honda Jazz или Fit, как он называется в Северной Америке, подчинено философии дизайна «Yoo no bi» — красота в повседневной жизни.

Хэтчбек будет доступен в Европе исключительно с двухмоторной гибридной трансмиссией, подробности которой обещают раскрыть ближе к выходу на рынок. Хотя ранее в компании проговорились, что гибридная система будет такой же, как в Accord, а тогда это 1,5-литровый бензиновый мотор, два электродвигателя и коробка передач CVT.

Покупателям также предложат вариант Crosstar с увеличенным клиренсом и более брутальным внешним видом. Эта версия ориентирована на поклонников активного образа жизни, что подчеркнуто колесными дисками особого дизайна, придающими модели более внушительный облик, другим дизайном решетки радиатора и рейлингами на крыше. Кроссовый вариант также отличается увеличенной высотой дорожного просвета.

Дизайнер нового Honda Jazz Бэк Йонгкук говорит, что стремился преобразить автомобиль таким образом, чтобы он стал «компаньоном» своему владельцу, максимально практичным и удобным. Он свел к минимуму функционал, оставив только самое необходимое, и упростил дизайн, отдав дань моде на минимализм. В салоне сохранена та же философия — практичность и прочные материалы. Ткань здесь водоотталкивающая, а материалы приборной панели мягкие и приятные на ощупь.

К услугам водителя — 7-дюймовая цифровая приборная панель, позволяющая легко и четко воспринимать любую информацию, а информационно-развлекательная система оснащена 9-дюймовым сенсорным дисплеем. Широкий подлокотник центральной консоли выровнен по высоте с подлокотником двери, а передние сиденья обновлены, они стали еще комфортнее, в них более выражена поясничная поддержка.

В салоне сохранена хондовская компоновка — полностью ровный пол и универсальные задние сиденья, которые можно сложить в абсолютно ровный пол или поставить вертикально для размещения грузов различной формы, а расширенная задняя дверь облегчает погрузку и выгрузку.

Плавные контуры объединяют укороченную переднюю часть и длинную линию крыши, формируя новый и в то же время узнаваемый силуэт. Чуть более изогнутыми стали линии кузова, полностью обновлена оптика, бамперы и капот. Сверхтонкие передние стойки позволили визуально расширить внутреннее пространство и обзор.

Европейские дилеры марки получат новый Jazz летом 2020 года, он первый продемонстрирует решимость компании выполнить свое обещание и электрифицировать всю модельную линейку в регионе к 2022 году. В Россию его поставлять не обещают.

Обновка к лету: свежее поколение малыша Honda Jazz Honda Jazz 2020 года стремится стать самым дружелюбным и практичным сити-каром на европейском рынке. Его предложат как в обычной, так и в кроссовой версии. Обновка к лету: свежее поколение малыша Honda Jazz

Ходят упорные слухи, что в случае раскола альянса Renault-Nissan японской компании придется искать новых партнеров, чтобы противостоять конкурентам.

Фото: Honda