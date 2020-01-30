Речь идет о сайте для администрирования платных дорог. Произошло это в Чехии, но история весьма поучительная — она могла случиться где угодно.

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В середине января чешский Минтранс опубликовал договор с компанией Asseco Central Europe о разработке сайта по продаже разрешений на проезд по платным дорогам. Как такового конкурса на его создание не проводилось, ведомство просто направило запрос пяти фирмам-разработчикам, две из них заинтересовались заказом, а Asseco Central Europe предложила лучшую цену, и в итоге с ней заключили контракт, сообщает RTVI. Цена вопроса — 17,5 млн евро.

Информацию о контракте опубликовали на официальном сайте, но тут возмутились сторонние программисты. Владельцу IT—компании Actum Digital Томашу Вондрачеку показалось странным, что такую гигантскую сумму из бюджета выделили на то, что можно сделать за 2 дня! Кроме того, министерству транспорта следовало бы провести открытый тендер на создание сайта. Чтобы пристыдить чиновников, Вондрачек предложил провести хакатон и создать сайт для Минтранса абсолютно бесплатно и за два дня. Он объявил конкурс на участие в хакатоне: пришло 300 человек, из которых отобрали 60 лучших. Эти люди собрались в офисе компании Вондрачека и за выходные (с 25 по 26 января) создали рабочий сайт для продажи электронных разрешений на проезд по шоссе.

В правительстве произошел настоящий скандал — премьер-министр Андрей Бабиш отстранил от работы главу Минтранса Владимира Кремлика, как не справившегося с заданием по организации цифрового ресурса. А Asseco Central Europe сама захотела расторгнуть контракт, поскольку эта история здорово ударила по ее репутации.

В результате министра транспорта уволили, а новый министр предложил использовать наработки команды Вондрачека, если сайт будет работать бесперебойно. Айтишник подтвердил, что «докрутит» сайт и передаст систему властям абсолютно бесплатно.

Сейчас портал работает в тестовом режиме, работу его предстоит отладить и подключить ресурс к государственным системам. Но вместе с тем он вполне сносно функционирует уже сейчас. Впрочем, Томаш Вондрачек признался, что если бы после двух дней хакатона нужно было начать продавать настоящие разрешения на проезд по платным дорогам, он бы не рискнул за это взяться.

Планируется, что электронная система заработает с 2021 года и заменит обычные десятидневные, месячные или годовые купоны, которые чешские автомобилисты сейчас покупают на автозаправках для проезда по платным дорогам.

Недавно на сайте Автодора появился калькулятор с картой, с помощью которого можно рассчитать стоимость проезда по платным дорогам.

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