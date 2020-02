Презентация концепта EV Prophecy (переводится как «пророчество») пройдет 03 марта на стенде компании.

Hyundai Motor представит новый концепт EV Prophecy («Професи») на Международном автосалоне в Женеве, экспозиция концепта продлится до 15 марта.

Концепт выполнен в новой дизайн-философии Hyundai «чувственной спортивности» — элегантные изгибы, плавно нисходящие по широким задним крыльям, обеспечивают автомобилю отличную аэродинамику. В спойлер на задней части вмонтированы светодиоды, да и вся оптика, похоже, будет пиксельно-диодная. Хотя перед машины нам не показали, предложив только тизер вида сзади.

Название Prophecy отражает направление развития будущего дизайна Hyundai, ну а сам концепт станет примером для линейки электрических автомобилей Hyundai EV.

На автосалоне в Hyundai Motor расскажут, как будут двигаться в сторону электрификации согласно концепции «Веяние настоящего прогресса» (Real Progress is in the Air), которая, в свою очередь, базируется на новой концепции бренда «Прогресс для человечества» (Progress for Humanity).

Рисунок: Hyundai