Во время зимних тестов была сфотографирована Hyundai Elantra. В объектив она попалась лишь второй раз.

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Hyundai Elantra тестируется в зимних условиях на дорогах Швеции, камуфляж не скрывает главные особенности машины. Ярко-красный цвет кузова позволяет хорошо рассмотреть главные особенности дизайна автомобиля. Elantra будет во многом похожа на новый седан Sonata. Об этом говорит не только покатая купеобразная линия крыши.

Задние стойки очень похожи на сонатовские. Несмотря на то что капот скрыт под фальш-панелью, несложно вообразить его изгиб, характерный для Сонаты. Очень похожа и решетка радиатора, видимая сквозь натянутую ветром ткань. Присмотритесь, и вы увидите края решетки, изгибающиеся вверх от нижнего края бампера к фарам в характерной для Сонаты манере.

Согласно слухам, габариты новой Элантры увеличатся, но насколько — неизвестно. На этих фотографиях седан кажется большим, а его пропорции смотрятся гармонично.

До сих пор ничего не известно о дизайне интерьера модели и новых технологиях, но есть пара слухов о моторах. Согласно им, седан получит два новых бензиновых турбированных двигателя объемом 1,2 и 1,6 литра.

Дебют нового Hyundai Elantra состоится в первой половине 2020 года.

Тем временем Kia проводит дорожные испытания нового Rio.

Фото: motor1.com