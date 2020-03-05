«Ноздри» BMW: они стали еще больше

Появились шпионские фотографии, на которых можно оценить невероятный размер решетки радиатора новых моделей.

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Удивляться гигантским решеткам радиатора новых BMW можно сколько угодно, но лучше начать привыкать к ним, поскольку, по-видимому, так автомобили и будут выглядеть.

Изображение, появившееся на BimmerPost, показывает переднюю часть M4 Coupe или M3 Sedan нового поколения. Мы не уверены, передок какого именно из этих автомобилей попал в кадр, но не исключено, что такую решетку радиатора получат обе модели. Это предположение подтверждают снимки, сделанные во время испытаний машин прошлой осенью.

Если вы сможете отвести взгляд от гигантских «ноздрей», то заметите агрессивные ломаные линии бампера и два больших воздухозаборника, а также узкие фары и рельефный капот.

Интересен дизайн и задней части седана. Он отличается широкими крыльями, массивным бампером и диффузором с четырьмя патрубками выхлопной системы. На крышке багажника виден тонкий спойлер, а задние фонари затонированы.

Ожидается, что премьера M4 Coupe и M3 Sedan состоится этим летом, а мощность их моторов составит около 500 л.с.

Как и M5, новинки получат систему полного привода xDrive, способную передавать до 100% крутящего момента на задние колеса. Будут и заднеприводные варианты с механической коробкой передач.

За 35 лет размер «ноздрей» BMW увеличился в разы. Сравнение решеток радиатора автомобилей вы найдете здесь.

Фото: BimmerPost